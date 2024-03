Kemény üzenetet küldött a magyar kormány a Sparnak, reagáltak a boltlánc vádjára

Élesen kritizálja a Spar Magyarország működését a kormány, azt állítva, hogy a cég csak azért kritizálja a kiskereskedelmi különadót, valamint állítja azt, hogy a lánc kiszorítására tett lépéseket a magyar vezetés, mert nem működik hatékonyan. A Nemzetgazdasági Minisztérium határozottan cáfolja a kiskereskedelmi óriás állításait.

A Spar a múlt héten több fórumon is azt állította, hogy a magyar kormány diszkriminatív módon vetette ki a kiskereskedelmi különadót a külföldi tulajdonú boltláncokra Magyarországon. Azt is kijelentette a kiskereskedelmi lánc, hogy egy a miniszterelnökhöz közelálló személy vásárolt volna részesedést a magyar üzletágukban, a kabinet pedig azt jelezte, hogy így könnyíthetnek majd a rájuk kirótt extraprofitadón. Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója, azt is állította, hogy a magyar kormány intézkedései nem szolgálják a fogyasztók érdekeit.

Hétfőn közleményben reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium, amely határozottan visszautasította ezeket a vádakat, és kiemelte, hogy minden kormányzati intézkedés a magyar családok és a rezsicsökkentés védelmét szolgálja.

Ismertették, hogy az extraprofitadókat különböző szektorokban vezették be, ahol a vállalatok rendkívüli jövedelmet termeltek. Ezek a bevételek a Rezsivédelmi Alapot támogatják, amelynek célja a családok anyagi terheit enyhíteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Bírósága jóváhagyta a kiskereskedelmi különadót, így minden más állítás alaptalan.

A minisztérium szerint a kormány célja az élelmiszerinfláció visszaszorítása volt, és az intézkedések állításuk szerint sikeresnek bizonyultak. A kormányzat fel is rója, hogy a Spar nem értett egyet ezekkel a lépésekkel, ami álláspontjuk szerint ellentétes a magyar fogyasztók érdekeivel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a Spar által megfogalmazott vádak mögött nem az intézkedések állnak, hanem a vállalat saját gazdasági problémái. A lánc működése szerintük nem hatékony, és versenytársaihoz képest magasabb költségekkel működnek.

„Ahelyett, hogy hatékonyságát és versenyképességét megerősítő lépéseket tenne, továbbá beszállna a piaci árversenybe, kétségbeesésében alaptalan álhíreket terjeszt” – írja a minisztérium a közleményében.

A magyar kormány azt írja, hogy a piacon csak azok a vállalkozások maradjanak, amelyek tiszteletben tartják a fogyasztók érdekeit, és jó minőségű, megfizethető áron kínálnak termékeket a magyar családok számára.

Mint ismert, a Spar az Európai Bizottságnál bejelentést is tett a magyar kormány – általuk diszkriminatívnak és versenykorlátozónak nevezett – gyakorlata ellen, így várhatóan az ügy tovább folytatódik. Tavaly nyáron az uniós végrehajtó testület is kritizálta a kiskereskedelmi különadót az országjelentésében.

