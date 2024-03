Ugrik a gáz ára

Hiába vannak rekordszinten az európai gáztárolók és hiába van vélhetően mögöttünk az elmúlt évtizedek egyik legenyhébb tele, az egyre fokozódó ellátási bizonytalanságok miatt jelentős emelkedést láthatunk a földgáz árában. De pontosan minek köszönhetjük a markáns trendfordulót?

Az európai földgáz határidős jegyzése mintegy 8 százalékot ugrott ma reggel,

az árfolyam egy rövid időre meg is haladta a megawatt-óránkénti 29 eurós szintet - most "csak 5,1 százalékos pluszt láthatunk a TTF gáztőzsdén. Elsősorban a növekvő ellátási bizonytalanságoknak köszönhető a rali: a norvégiai áramkimaradások és karbantartási munkálatok, valamint a texasi Freeport LNG-terminál javítási munkálatai miatt csökkent a gázáramlás a kontinensre, az utóbbinál a munkálatok várhatóan áprilisban is folytatódnak, holott korábban még februári befejezés volt a tervben. Ezzel párhuzamosan az orosz finomítók elleni ukrán támadások, az északnyugat-európai szélerőművek várhatóan átlag alatti teljesítménye és az ázsiai kereslet növekedése tovább fokozta a piaci aggodalmakat.

Egy részletes elemzés keretein belül nemrég kifejtettük, hogy kifejezetten megnyugtató az európai gázpiaci helyzet, elsősorban az enyhe téli időjárásnak, az időarányosan rekordszinten alakuló gáztárolói töltöttségeknek és az ipari kereslet visszaesésének köszönhetően.

Igen ám, de február vége óta láthatunk egy egyre markánsabb felpattanást a TTF gáztőzsdén, amire a mai emelkedés is ráeősít - több ok is meghúzódik a trendfordulás hátterében, a fent tárgyalt aktualitásokon felül a következő veszélyek fenyegetik a kontinens gázpiacát:

LNG-függőség problémája : az ázsiai és európai piac gázkeresletének növekedését fékezheti a globális LNG-kínálat emelkedésének korlátozottsága, amely várhatóan mindössze 3,5%-kal bővül 2024-ben. Az LNG-piac kilátásait számos kockázat terheli, például az új cseppfolyósító üzemek indulásának esetleges késései, a feszült geopolitikai helyzet, illetve a szállítással kapcsolatos bizonytalanságok, AMI 2024 FOLYAMÁN FOKOZHATJA AZ ÁRAK INGADOZÁSÁT. Ugyancsak bonyolítja a helyzetet, hogy január végén az amerikai elnök Joe Biden úgy döntött, hogy az Egyesült Államok klímapolitikai okokra hivatkozva átmeneti időre felfüggeszti a cseppfolyósított földgáz exportjáról szóló, függőben lévő projekteket, illetve döntéseket.

Az USA szankciókat vezetett be a SUEK ellen, amely Oroszország egyik legnagyobb szénexportőre. Bár ez az Axpo szerint nem okoz jelentős változást a kínai, az indiai és a török behozatal számára (ők jelenleg Oroszország legfontosabb szénvásárlói), azonban a szankció egy hasonló lépésre ösztökélheti Dél-Koreát. Ha az ázsiai ország az orosz forrás helyett a kolumbiai vagy dél-afrikai szén felé fordul, akkor csökkenhet a túlkínálat az atlanti piacon, ami az energiaárak emelkedéséhez vezethet. Ez különösen igaz lehet, ha a potenciális dél-koreai szankcióval párhuzamosan Kína is több kolumbiai szenet vásárol, ahogyan azt az év elején be is jelentették.

Ez különösen igaz lehet, ha a potenciális dél-koreai szankcióval párhuzamosan Kína is több kolumbiai szenet vásárol, ahogyan azt az év elején be is jelentették. Jelentősen estek a gáz és a szén-dioxid árak is az elmúlt hónapokban, nemcsak a kedvezőtlen fundamentumok, hanem a spekulatív tőkeáramlás miatt is - nem kizárt, hogy a fent jellemzett, szénpiaci áremelkedés irányába ható narratíva megjelenése elég volt ahhoz, hogy a profitrealizálás első hulláma elinduljon.

