Olyan történt a gázpiacon, amire soha nem volt példa

A legfrissebb adatok alapján elmondható, hogy

rekordszinten vannak Európa gáztárolói,

ahogy a lenti grafikonon is látható, a februárt már soha nem látott szinten zárták a tárolók (narancssárga vonal). Jelenleg az EU-tagok együttes gáztárolói töltöttsége valamivel 60 százalék felett áll, ami nem csak amiatt örvendetes, mert soha nem volt még ilyen magasan ez az arány március közepén, de amiatt is, hogy már nincs messze a téli időszak vége. A legfrissebb hosszú távú időjárási előrejelzések arra engednek következtetni, hogy idén kifejezetten korán fog véget érni a fűtési szezon és ezzel együtt a tárolói készletfelhasználás is.

Ellátásbiztonsági szempontból egyébként a fentinél is fontosabb mutató a fogyasztásarányos töltöttség, azaz az elmúlt 1, vagy 5 év tényleges gázfogyasztásához képest betárolt gázmennyiség alakulása, és ezen a téren is egész megnyugtató a helyzet. Az európai pillanatkép az alábbi rangsor szerint néz ki, azaz a tavalyi éves gázfogyasztáshoz képest

Magyarország a saját 47 százalékos rátájával a harmadik legjobb helyen áll

az európai mezőnyben (a grafikonon Lettországot nem szemléltetjük a torzító hatás miatt).

A következőkben megnézzük, hogy milyen tényezőknek köszönhető a rekordszinten lévő tárolói töltöttség.

Február közepén elérte a megawatt-óránkénti 22,7 eurós jegyzést a földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén, ezzel az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti szintre zuhant az árfolyam, egész pontosan 2021 májusi rekord dőlt meg. Ezt követően azonban kisebb felpattanást láthattunk a jegyzésnél, a mögöttünk áll hetekben kifejezetten széles kilengések mentén alakult az árfolyam. A napokban például azért láthattunk nagy esést, mert kijöttek a legfrissebb időjárási adatok, melyek alapján elmondható, hogy Európában februárban 3,3°C-kal melegebb volt, mint az 1991 és 2020 közötti átlaghőmérséklet, ez így már a kilencedik egymást követő hónapban jelentett új hőmérsékleti rekordot.

Összességében

idén már 23 százalékos zuhanáson vagyunk túl az európai gázár esetében,

a 2022 augusztusában látott, 300 euró feletti szintek pedig már csak távoli, rossz emlékként élhetnek tudatunkban.

Az Európai Unió tagállamai a legmagasabb gázár-környezetben, 2022 júliusában megállapodást kötöttek arról, hogy a soron következő télen 15 százalékkal csökkentik gázfogyasztásukat - ennek az intézkedésnek a hatályát aztán később, 2023 tavaszán még egy évvel meghosszabbították. Az volt a kitűzött cél, hogy a spórolás következtében 2023 november 1-ig érjük el európai szinten (EU+Egyesült Királyság) a gáztárolók töltöttségében a 90 százalékos szintet, de ez már augusztusban megtörtént.

A gázár-esés hátterében tehát többek között a fogyasztás csökkenése áll: 2023-ban 1995 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt a kontinens gázfelhasználása, a fogyasztás 2023-ban 488 milliárd köbméter volt, közel 7%-kal kisebb, mint 2022-ben (524 milliárd köbméter), és csaknem 20%-kal alacsonyabb, mint 2021-ben (609 milliárd köbméter), az Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának kezdetét megelőző évben. Bár ez elsőre örvendetesnek hangzik, de a visszaeső fogyasztás kéz a kézben járt az ipari termelés visszaesésével, aminek rendkívül kedvezőtlen hatása volt a versenyképességre - ezzel a témával részletesen foglalkoztunk egy korábbi elemzésben.

Ami pedig az elmúlt hetek-hónapok áralakulását illeti, az európai energiapiacokon február nagy részében a hangulat továbbra is kedvezőtlen volt: a kontinensen uralkodó rendkívül enyhe időjárás különösen erős árleszorító hatást gyakorolt a piacokon, a villamosenergia-, hő- és földgázfogyasztás is szokatlanul alacsonyan alakult. Ugyanezen okok miatt a gáztárolókból történő gázfelhasználás is nagyon alacsony volt Európában.

Összegezve:

a kedvező időjárásnak, a spórolásnak, a nyomott gázárnak és az alacsony ipari keresletnek köszönhetően van rekordszinten a kontinens gáztárolói töltöttsége.

A csökkenő gázárak és a rendkívül magas európai tárolói töltöttségek eközben ösztönözték az Európán kívüli kereslet növekedését, és ezzel párhuzamosan az LNG-kínálat egy részét át is csatornázták más piacok felé, írja az Axpo a havi energiapiaci összefoglalójában. Éghajlatvédelmi szempontból jó hír egyébként, hogy Európában a gázárak a kereslet bezuhanása miatt már olyan alacsonyra estek, hogy szinte az összes szénerőmű kiszorult a termelésből, ez pedig a szénfogyasztás masszív csökkenéséhez és ezzel egyidejűleg a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkenéséhez vezetett a rendszerben.

Az ETS-rendszer meghatároz egy szén-dioxid kibocsátási küszöböt, amit „a szennyező fizet elvnek” is neveznek, és ez alatt a határérték alatt a vállalatok csak szén-dioxid kvótákért cserébe szennyezhetik a levegőt. Ezekért az erőműveknek aukciók keretében fizetniük kell, így motiváltak abban, hogy minél alacsonyabb legyen a kibocsátás. A kvóta úgy működik, hogy egy CO2-egység egy tonna szén-dioxid kibocsátását engedélyezi, a fel nem használt kvótát a vállalatok eladhatják.



Az ETS-kvóta árának csökkenése abból következik, hogy a gázár csökkenésével a magasabb fajlagos költségű szénerőművek kiesnek a termelésből, ebből adódóan alacsonyabb szintű lesz a károsanyag-kibocsátás, tehát kevésbé "éri meg" a meghatározott küszöb feletti kibocsátásért fizetni.

Az európai gázkészletek az elmúlt tizenkét évben átlagosan március 29-én estek a legalacsonyabb szintre az adott éven belül, mutat rá John Kemp, a Reuters energetikai szakértője - ez nevezhető tehát a téli időszak végének, már ami a gázfelhasználást illeti. A szórás egyébként kifejezetten nagy, a legkorábbi időpont március 16. (2012), míg a legkésőbbi április 19. (2021) volt. Jelenleg 691,5 TWh-n alakul a tárolói készletszint az EU-n belül, ami jóval magasabb, mint az elmúlt évek során látott minimum érték a téli időszakok végén.

