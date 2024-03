Beszakadt a gáz ára

Kimondottan heves árfolyammozgást láthatunk ma az európai gázpiacon, a holland TTF gáztőzsdén

MÁR 4,8 SZÁZALÉKKAL KERÜLT LEJJEBB A JEGYZÉS

és a kurzus már a kilowatt-óránkénti 28 eurós szint alatt jár.

A meredek lejtmenet többek között a bőségesen alakuló európai készleteknek köszönhető, de a kedvező időjárási kilátások és a bőséges kínálat is lefelé szorítja az árakat: jelentősen megnőtt a Norvégiából a kontinensre irányuló áramlás mértéke, miután átirányították a gázt a karbantartás alatt lévő Vesterled vezetékről, emellett stabilan alakul a cseppfolyósított földgáz áramlása is. Ezen felül a kezdeti hideg időjárási várakozások ellenére az április első hetére vonatkozó időjárási előrejelzések most az évszakos normák feletti hőmérsékletet vetítenek előre, ennek hatására is esik a gázár. Ahogy Európa közeledik a fűtési szezon végéhez, az árak várhatóan tovább csökkennek: a stabilizálódó norvégiai termelés és a növekvő napenergia-termelés mind olyan tényezők, amelyek valószínűleg enyhítik az árnyomást.

