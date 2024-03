Tovább csökkent a gyerekvállalási kedv Magyarországon

Minden idők második legalacsonyabb születésszámát hozta február - derül ki a KSH friss jelentéséből. A romló demográfiai folyamatokhoz a szülőképes korú nők számának csökkenése mellett a gyerekvállalási kedv visszaesése is hozzájárul.

2024 februárjában 6197 gyermek született Magyarországon, 5,7%-kal, 378 újszülöttel kevesebb, mint 2023 februárjában. 2024 szökőév, ezért egy nappal hosszabb időszak népmozgalmi eseményeit kell figyelembe venni. A szökőnaphatástól tisztított februári születésszám 9,0%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos hónapjához képest.

A nyers születési adat mellett a szezonálisan igazított születésszám is a második legkisebb, amit valaha Magyarországon mértek.

A születésszám visszaesésének elsődleges oka a szülőképes korú nők számának visszaesése. Ez abból látszik, hogy az elmúlt években sokáig úgy mérséklődött a születésszám, hogy közben az úgynevezett teljes termékenységi arányszám (az egy szülőképes korú nőre jutó hipotetikus átlagos gyerekszám) stagnált. Újabban viszont egyre karakteresebb ennek a mutatónak is a lassú csökkenése. Az év első két hónapjában a ráta 1,39 volt, egy éve ugyanilyenkor még 1,53, de 2021-ben járt 1,59-en is. Vagyis a születésszám most már a gyerekvállalási kedv romlása miatt is csökken.

Ennél sokkal jobb hír, hogy februárban 3,0%-kal, 327 fővel kevesebben haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A szökőnaphatással számolva a februári halálozások száma 6,3%-kal volt alacsonyabb az előző évinél. Így a a természetes fogyásról alkotott kép is kedvezőbb: a 2023. februári 4416-tal szemben 4467 fő volt. A szökőnaphatástól tisztított februári természetes fogyás alacsonyabb volt, 4313 főt tett ki. Ugyanakkor eltűnőben van az a (koronavírus-járvány vége óta jellemző) jelenség, hogy az alacsonyabb halálozási adatok tompítják a születésszám-csökkenés természetes fogyásra gyakorolt rontó hatását.

