Eddig megkérdőjelezhetetlen volt Kína túlhatalma a területen, hirtelen nagy kihívót kapott

Ausztrália régóta arra törekszik, hogy növelje részvételét a ritkaföldfémek piacán. A tervet most tovább bővítik, Canberra bejelentette egy újabb jelentős projekt támogatását. Az Arafura bányavállalat 840 millió ausztrál dolláros (550 millió amerikai dollár) kölcsönt kapott egy bánya és feldolgozó létesítmény építésére az Északi Területen. Ez a finanszírozás két évvel követi azt, hogy az Iluka bányászati vállalat 1,25 milliárd ausztrál dollár támogatást kapott egy ritkaföldfém-feldolgozó üzem létrehozására Nyugat-Ausztráliában.

Ausztrália célja, hogy erősítse a közép- és továbbfeldolgozó iparát, és fontos szereplővé váljon a tiszta energiatechnológiákhoz szükséges anyagok globális ellátásában.

Az ausztrál kormány az Egyesült Államokkal is együttműködik, hogy csökkentse a kritikus ásványi anyagok területén uralkodó kínai függőséget. Piaci elemzők szerint Ausztrália előtt álló kihívások között szerepel a versenyképesség kérdése alacsonyabb költségű termelőkkel szemben. A nikkel, lítium és kobalt túlkínálata már most is árnyomást gyakorol a piacon. A Lynas vállalat például 74 százalékos profitcsökkenést jelentett februárban.

Ross Embleton, a Wood Mackenzie elemzője szerint Kína jelenleg a ritkaföldfémek mintegy 60 százalékát adja a globális piacnak, de ez az arány várhatóan 2035-re 50 százalékra csökken. A finomítás terén is mérséklődhet Kína dominanciája az új projekteknek köszönhetően. Ezknek azonban meg kell küzdeniük a legnagyobb akadályokkal, így a magas költségekkel és a finanszírozás nehézségeivel.

Az ausztrál Iluka projekt költségei már most meghaladják az eredetileg tervezett összeget, jelenleg 1,7 és 1,8 milliárd ausztrál dollár között mozognak.

A helyi beszámolók a projekt jelentőségét hangsúlyozzák, viszont félő, hogy nem fognak sem a költség, sem az időkeretbe beleférni. Ezek aggodalmakra adnak okot a befektetők körében, mivel az elmúlt időszakban több kudarc is érte a szektor szereplőit.

Címlapkép forrása: Philip Gostelow/Bloomberg via Getty Images