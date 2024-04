Ebből még nagy baj lehet: negatív áramárakat hozott a nyuszi Magyarországon

A húsvéti hosszú hétvégén három egymást követő napon is negatív áramárak alakultak ki a magyar áramtőzsdén, és az előtte lévő napokban is többször nulla közeli árakat láthattunk – figyelt fel a Portfolio a helyzetre, ami nagyon komoly megtérülési kérdéseket feszeget a meglévő naperőművek tulajdonosai, illetve a tervezett projektek beruházói körében. Ezekről is szó lesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferencián, amelyről további részletek itt érhetők el