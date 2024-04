Elbocsátások jönnek az Amazonnál

A vállalat szerint ezek a lépések célzott területeken történnek, amelyek racionalizálására van szükség annak érdekében, hogy a legfontosabb, stratégiai területekre lehessen összpontosítani.

Az AWS bevételnövekedése az elmúlt időszakban lassult, ami részben annak tudható be, hogy a vállalatok a magasabb kamatlábak miatt csökkentették felhőszolgáltatásokra fordított kiadásaikat.

Az Amazon vezetősége ennek ellenére bizakodó volt februárban, jelezve, hogy a piac újbóli növekedési tendenciát mutathat.

Az AWS technológiai csapatának létszámcsökkentése egybeesik az Amazon döntésével, miszerint eltávolítják a pénztár nélküli rendszereket az amerikai Fresh áruházakból. Az AWS kezelte többek között a Just Walk Out technológiát és az Amazon One tenyér alapú fizetési rendszert is. A bolti technológiai csapatot 2022-ben helyezték át az Amazon kiskereskedelmi csoportjából az AWS-be.

A létszámleépítés oka részben egy stratégiai változásban keresendő, amely magában foglalja az Amazon saját és harmadik féltől származó üzleteiben használt alkalmazások felülvizsgálatát is. Ez már része egy nagyobb létszámleépítési hullámnak az Amazonnál, amely 2022 végétől kezdve több mint 27 ezer munkahely megszűnését eredményezte különböző egységeknél, beleértve a Twitch-et, Audible-t, Buy with Prime-t, Prime Video-t és MGM Studios-t is.

Az Egyesült Államokban érintett alkalmazottak legalább 60 napig kapják még fizetésüket és juttatásukat továbbra is fennmaradnak, emellett jogosultságuk lesz végkielégítésre is.

Címlapkép forrása: Shutterstock