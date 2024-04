Két fontos döntést hoz Magyarország Ukrajna kapcsán, sok cég és iparág megérzi

Portfolio 2024. április 04. 17:53

Embertelen állapotok alakultak ki a magyar-ukrán határon a kamionforgalomban, ami a magyar gazdaság szempontjából is komoly kihívást és nehézséget jelent, ezért két fontos döntést is hoz a magyar kormány a helyzet enyhítésére – jelentette be csütörtöki brüsszeli tárgyalásai utáni sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter.