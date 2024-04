Az elnökválasztás után azonnal hatalmas megszorítást jelentett be Fico kormánya

A szlovák kormány 2025-re tervezett, 1,4 milliárd eurós költségvetési konszolidációs csomagja a GDP mintegy 1%-át érinti, célja pedig, hogy 2027-re a költségvetési hiányt az EU által előírt 3%-os felső határ alá csökkentse - közölte Ladislav Kamenicky pénzügyminiszter.

A szlovák kormány egy jelentős költségvetési konszolidációs csomagot tervez bevezetni 2025-re, amelynek értéke 1,4 milliárd euró, ami az ország bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 1%-át teszi ki – jelentette be Ladislav Kamenicky pénzügyminiszter jelentette be hétfőn.

A lépés célja, hogy kezelje Szlovákia költségvetési hiányát, ami az eurózónában a legmagasabb. Az előrejelzések szerint ez a hiány 2024-ben a GDP több mint 6%-át fogja elérni. Kamenicky kiemelte, hogy a terv szerint a hiányt 2027-re az Európai Unió által megkövetelt 3%-os felső határ alá szeretnék csökkenteni.

Szlovákiában már a választások előtt kormányzó szakértői kormány is arról beszélt, hogy jelentős megszorításokra van szükség, mindeddig viszont a 2023 őszén győztes Fico-kabinet részéről nem látszott szándék a költségvetési konszolidációra. A pénzügyminiszterrel akkor interjút is készítettünk, és Szlovákiáról készült egy nagyobb elemzésünk is.

Hétvégén elnökválasztást tartottak Szlovákiában, amelyen Fico politikai szövetségese, Peter Pellegrini győzött. Elképzelhető, hogy a Fico-kormány meg akarta várni a választást a megszorítások bejelentésével.

