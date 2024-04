Nagy bejelentéseket tett Nagy Márton

Portfolio 2024. április 09. 10:11

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mutatta be a friss versenyképességi stratégiát ma délelőtt. Kiemelte, hogy 2030-ra az EU-átlag 90%-át szeretnénk elérni a GDP-ben. Ehhez a magyar gazdaság dualitását kell csökkenteni, ugyanis a külföldi irányítású vállalatok még ma is 2,5-ször hatékonyabbak, mint a hazai vállalatok. Hangsúlyozta, a hazai vállalatokat be kell kapcsolni a termelési láncba, nemzeti bajnokokat kell kinevelni, miközben még több exportképes kisvállalat kell. Fontos cél a kifektetés ösztönzése. Ennek mentén alkották meg a versenyképességi stratégiát.