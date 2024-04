Lezajlott az év egyik legfontosabb energiakonferenciája - Mire számítanak a szakértők?

Egy több részből álló, saját fejlesztésű, energiamenedzsment rendszerrel tavaly 28%-os energiafelhasználás csökkentést tudtunk elérni 75 ezer négyzetméternyi irodai területen – fedte fel vállalati esettanulmányt tartalmazó előadásában a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján Boros Robin. A Magyar Telekom Nyrt. PKI és IT biztonsági specialistája több olyan példát is említett, amely más tevékenységekkel foglalkozó vállalatok számára is érdekes lehet, például a hűtés-fűtés területén, az épületen belüli mozgás nyomon követése, vagy a home office szabályok terén.