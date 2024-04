Kórházbezárásokra utalt az egészségügyi államtitkár

Bár direktben nem mondta ki, de gyakorlatilag arra utalt az egészségügyi államtitkár egy minapi konferencián, hogy kórházbezárásokra van szükség, és számos ellátási helyen csökkenteni kell a kapacitásokat. Takács Péter azt is elárulta a Szabad Európa összefoglalója alapján, hogy szerinte a kamarai lobbi miatt törölték el a kötelező üzemorvosi vizsgálatot; élesen kritizálta az informatikai fejlesztéseket, és módosítana a most teljesen egységes orvosi bértáblán is. Azt is rögzítette, hogy továbbra is azt szeretné: háziorvosok lássák el az ügyeletet még akkor is, ha az átlagéletkoruk hatvan év körül van.