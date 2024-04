Esik a brit infláció, közeleg a kamatcsökkentés

Nagy-Britanniában a fogyasztói árak átlagosan 3,2 százalékkal voltak magasabbak a múlt hónapban, mint egy évvel korábban - jelentette a brit statisztikai hivatal (ONS). A tizenkét havi infláció jelentős ütemben csökken: februárban 3,4 százalékos, januárban még 4 százalékos éves inflációt mértek Nagy-Britanniában. Ezzel két és fél évi mélypontra lassult az éves brit infláció üteme márciusban.

A tizenkét havi brit infláció 2022 szeptembere és 2023 márciusa között minden hónapban túllépte a tíz százalékot, 2022 októberében tetőzött 11,1 százalékon. Ahogy a világ más pontjain, úgy a szigetországban is az élelmiszerárak alakulása járul hozzá leginkább az erőteljes dezinflációhoz.

A márciusi inflációs adatokról szóló szerdai beszámolójában a brit statisztikai hivatal kiemeli, hogy az élelmiszerek éves drágulási üteme a múlt hónapban 4 százalékra - 2021 novembere óta a legalacsonyabb szintre - lassult a februári 5 százalékról. Az élelmiszerárak 2023 májusa és az idei év márciusa között átlagosan alig 2 százalékkal nőttek. Az ONS összehasonlításként kiemeli szerdai beszámolójában, hogy 2022 márciusa és 2023 májusa között az élelmiszerek 22 százalékkal drágultak.

A Bank of England inflációs célja 2 százalék, vagyis a brit infláció az ütemes lassulás ellenére még mindig meghaladja a jegybanki célszintet. A jegybank szigorítási ciklusa már a végéhez ért, a jelenlegi 5,25 százalékos irányadó kamaton a legutóbbi öt kamatdöntő ülésen a monetáris tanács már nem módosított. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója az elmúlt időszakban többször is utalt arra, hogy a kamatcsökkentési ciklus a 2 százalékos inflációs cél elérése előtt is megkezdődhet. Clare Lombardelli a mai inflációs adat megjelenése után óvatosan fogalmazott, azt nyilatkozta, hogy még túl korai megmondani, mikor kerülhet sor a kamatcsökkentésre. Lombardelli jelenleg az OECD vezető közgazdásza, júliustól a BoE kormányzóhelyettese lesz. A szakember kijelentette, hogy az európai gazdaságok nyilvánvalóan közelednek a kamatcsökkentési időszakhoz.

