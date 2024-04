Napsütés és hózápor: megbolondul az időjárás Magyarországon

Csapadék ma elsősorban a Dunántúl nyugati és északi tájain várható, azonban a keleti részeken, egy összeáramlási zóna mentén fordulhatnak elő záporok, az Északi-középhegység magasabb részein pedig még hózápor is kialakulhat - jelentette a HungaroMet, amely adatokat közölt a Magyarországot elérő, az áprilisi nyárnak véget vető markáns hidegfrontról.

Időjárás szerdán

Az ország északnyugati felén változóan felhős idő jellemzi a szerdai napot, míg kelet, délkelet felé haladva több lesz a felhő, de rövid időre szinte mindenütt kisüt a nap

- jelentette a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat szerint csapadék elsősorban a Dunántúl nyugati és északi tájain várható, valamint a keleti részeken, egy összeáramlási zóna mentén fordulhatnak elő záporok, amelyeket apró szemű jég, villámlás, dörgés is kísérhet.

Kiemelték: az Északi-középhegység magasabb részein hózápor is kialakulhat.

Az északias szelet napközben az ország nyugati felén többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik.

A hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul, ami a sokéves átlagnál néhány fokkal alacsonyabb értékeket jelent - írták.

Véget ért az áprilisi nyár

A HungaroMet azt is megírta, hogy a hazánkat elérő markáns hidegfront a jelentős hőmérséklet-csökkenésen kívül esőt, záport, zivatart, sőt még havazást is okozott. A magasban gyorsan beáramló hideg légtömeg hatására a legmagasabb hegycsúcsokon bizony hópelyhek is előfordultak.

Csapadék szempontjából is kitett magáért a front, de sajnos a legjobban szomjazó alföldi földek csak néhol kaptak 10 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékot

- írták.

A szél nagy területen megerősödött, illetve több helyen viharos széllökések is előfordultak. A maximum-hőmérséklet térképen is jól látszik, hogy északnyugat felől érkezett a front, de délkeleten még mértünk 20 fok feletti értékeket. Ma hajnalban pedig Zabarban fagypont alá csökkent a hőmérséklet.

Időjárás csütörtökön

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtök délelőtt az ország keleti harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, hódara záporok, elsősorban a Duna-Tisza közén zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrogközben és a Bakonyban, valamint záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.

