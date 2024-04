Érik a fordulat a gázpiacon - Ki lehetnek a nyertesei?

Az amerikai földgázárak 2024 márciusában évtizedes mélypontra, 1,57 dollár/MMBTu-ra estek, ami a kitermelési költségek alatti szintet jelenti - a földgáz mégis kikerül a piacra, mivel gyakran melléktermékként jelenik meg a kőolajtermelés során. A kínálat csökkenése és az olcsó földgáz által ösztönzött belföldi fogyasztás és export növekedése azonban várhatóan fellendülést hoz, írja az Erste elemzője: ha pedig valóban bekövetkezik a fordulat az amerikai gázárban, abból három vállalat is kiemelten profitálhat a szakértő szerint.

Az Egyesült Államokban a földgáz árai 2024 márciusában egy évtizedes mélypontra süllyedtek,

elérve az 1,57 dollár/MMBTu-s szintet. Az elmúlt időszakban tapasztalható enyhe áremelkedés ellenére az árak továbbra is rendkívül alacsonyak maradtak, jelenleg 1,76 dollár körül mozognak, ami még mindig nem sokkal magasabb, mint a szektor változó költségei, amelyek 1,5 és 1,8 dollár/MMBTu között mozognak.

Ennek ellenére a termelő vállalatok továbbra is szállítják a földgázt, ennek oka részben az, hogy sok esetben a földgáz a kőolajtermelés melléktermékeként keletkezik, magyarázza Pletser Tamás. A Perm mezőn például már 2:1 arányban áll a gáz és a kőolaj kitermelése, ami azt jelenti, hogy minden hordó kőolaj után két hordónyi gáz keletkezik. A szigorodó szabályozások miatt ezeket a vállalatok már nem égethetik el, így ezek a mennyiségek bekerülnek a piaci kínálatba.

Jelenleg minden jel arra mutat, hogy

ezt az mélypontot egy fellendülés fogja követni a gáz árában,

emeli ki a szakértő. Ennek több oka van: egyrészt az Egyesült Államok nyersolajtermelése lelassult, ami csökkenti a vele együtt járó földgáz termelés növekedési ütemét is. Másrészt az alacsony földgázáraknak keresletfelhajtó hatása van, ösztönzik az amerikai belföldi fogyasztást és az exportot is. Különösen Mexikó felé nőtt a vezetékes földgáz exportja, és az Egyesült Államok intenzíven fejleszti cseppfolyósított földgáz (LNG) infrastruktúráját is: a tervek szerint 2027-re megduplázódik az LNG cseppfolyósító kapacitások mértéke.

Amennyiben valóban bekövetkezik a piaci fordulat és a gázárak visszaemelkednek legalább az elmúlt tíz év 2,5 dolláros átlagárára, több vállalat is nagyot profitálhat ebből. Az EQT Corporation például kifejezetten érdekes lehet az elemző szerint, ez a vállalat a Marcellus és Utica mezőkön tevékenykedik és Amerika legnagyobb független földgáztermelőjeként működik - mögötte olyan nagynevű konkurensek sorakoznak, mint például Chevron vagy BP. Az EQT napi 4,88 milliárd köbláb földgázzal járul hozzá Amerika teljes kitermeléséhez. Ugyancsak izgalmas lehet még az Antero Resources is (napi 2,2 milliárd köbláb termelés), ezen felül még a Coterra Energy-t emelte ki Pletser, ez a cég jelenleg Amerika hatodik legnagyobb független földgáztermelője napi 2,7 milliárd köbláb termeléssel.

