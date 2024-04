A mai napon megnyílt Esztergom város első McDonald’s étterme. A beruházás megvalósítása közel kétszáz ember, több mint 7 hónapon át tartó összehangolt munkáját igényelte - számolt be a McDonald's.

A Simor János utcában kialakított egységben a „Jövő Élménye” koncepciónak megfelelően kiemelt szerepet kapott az innováció és a digitális fejlesztés, és az étterem több mint 70 ember számára biztosít munkalehetőséget. Az akadálymentesített vendégtérben 90, a teraszon további 30 ülőhely várja a vendégeket, az új egységgel pedig a McCafé is megérkezett a városba.

A 2019-ben útjára indított növekedési startégiánk egyik legfontosabb eleme, hogy új éttermeinkkel olyan városokban és településeken is megjelenjünk, ahol korábban erre nem volt lehetőségünk. Hatalmas öröm számunkra, hogy immár Esztergomban is betérhetnek vendégeink éttermünkbe

– mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

A közlemény szerint a környezet kialakítása során arra is nagy figyelmet fordítottak, hogy az étterem illeszkedjen a város karakteréhez, a zöld területtel határolt sétányon pedig utcabútorok kerültek elhelyezésre, továbbá az étterem környezetének rendezésekor egy kertet is létrehoztak, ahol egy egyedi kerti bútorzat is helyet kapott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images