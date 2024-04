A magyar infláció szinte biztosan nőni fog, de az igazi veszélyt az inflációs spirál jelenti

Az infláció nagyon nagy valószínűséggel emelkedni fog a következő hónapokban, a kérdés az emelkedés mértéke. A jelenlegi bérdinamika nincs összhangban a termelékenység-növekedéssel, ebben a helyzetben pedig a jelentős reálbér-emelkedésnek két következménye lehet: vagy a munkanélküliség emelkedik meg, vagy az infláció pattan fel újra – mondta lapunknak Eppich Győző, az OTP Bank vezető makroelemzője. Ha a vállalatok bíznak a gazdasági kilátások javulásában, és emiatt nem építenek le, akkor reális veszélye van az inflációs spirál kialakulásának.

Amire választ kaphat cikkünkben: Mit mondhatunk a magyar inflációs kilátásokról?

Mik a legfőbb inflációs kockázatok?

A hazai bérdinamika alakulása mennyire veszélyes inflációs szempontból?

Mitől alakulhat ki inflációs spirál idehaza?

A fogyasztói árindex gyors csökkenést mutatott Magyarországon, az idei első három hónapban alulmúlta a várakozásokat. Az inflációs komponensen közt viszont volt egy kiugró: a szolgáltatások a jegybanki célt jócskán meghaladva drágultak. Ez nem hazai jelenség, mind az eurózónában, mind az Egyesült Államokban a szolgáltatások húzzák a fogyasztói árindexet, ami óvatosságra inti a jegybankokat, hiszen a szolgáltatások drágulását nem lehet egy az egyben külső tényezőkre fogni, az már a hazai folyamatokat tükrözi.

Cikksorozatunkban a szolgáltatásinfláció okait és az abban rejlő kockázatokat vesszük sorra hazai makroelemzők segítségével. Ebben a cikkben Eppich Győzőt, az OTP Bank vezető makrogazdasági tanácsadóját kérdezzük. A témában ma megjelent másik cikkünk itt olvasható.

Portfolio: A szolgáltatások inflációja messze meghaladja a jegybanki célszinteket idehaza, az eurózónában és az Egyesült Államokban is, az éves indexek ráadásul nem csökkennek. Mi ennek az oka, és kell-e aggódnunk emiatt?

Eppich Győző: Az inflációt nagyobb csoportokra szétbontva – iparcikkek, szolgáltatások, élelmiszer, energia stb. – elmondható, hogy általában véve, tendencia-szerűen a szolgáltatások inflációja szokott lenni a legmagasabb. Ilyen értelemben önmagában az, hogy a szolgáltatásinfláció magasabb, mint a jegybanki cél, még nem jelent problémát.

Az eltérés mértéke okozhat problémát,

különösképpen azért, mert azon inflációs tételek, melyek inflációja az elmúlt 20-25 évben tendenciaszerűen az inflációs célnál alacsonyabb volt – élelmiszerek, iparcikkek – egyáltalán nem biztos, hogy a korábban látott mértékben lesznek képesek ellensúlyozni a célnál magasabb szolgáltatásinflációt (például a globális fragmentáció erősödése vagy a klímaváltozás miatt).

Mivel a szolgáltatások költségszerkezetében a legnagyobb a súlya a bérköltségnek, ezért a magasan ragadó szolgáltatásinfláció erős indikáció a magas bérnövekedésre, ami a magasan ragadó inflációs várakozások egyik jele. A nagy jegybankok ezért figyelik nagyon közelről a szolgáltatásinfláció alakulását. Mivel a munkaerő-piac továbbra is feszes – különösen az USA-ban, de az eurózónában is rekord alacsony közeli a mutató – ez növeli annak esélyét, hogy a bérnövekedés magasan marad, ami nehezíti majd a szolgáltatásinfláció csökkenését.

Az inflációval kapcsolatos várakozások visszahatnak a jelenbeli inflációra is. Bár a várakozások a jegybanki céloknak megfelelően alakulnak, azt lehet sejteni, hogy az előző 2 év magas inflációs időszaka után a szereplők könnyebben emelik meg inflációs várakozásukat a rövid távú folyamatok miatt. Ha a dezinfláció megtorpan (ahogy az megtörtént az USA-ban például), vagy csak átmenetileg emelkedik az infláció, ahogy idehaza várható, az nem emelheti meg az inflációs várakozásokat?

Jelentős inflációs sokkot követően a dezinfláció lassú tud lenni, ezért is hangsúlyozzák a legnagyobb jegybankok régóta, hogy nem fognak sietni a kamatcsökkentés megindításával. A probléma az, hogy a bérezésekben mindig van egy visszatekintő inflációs komponens.

És minél feszesebb a munkaerő-piac, a munkavállalók annál jobban el tudják érni, hogy a múltbeli magas infláció érvényesítésre kerüljön a béremeléseknél.

Az is valószínű, hogy ennek a visszatekintő paraméternek a mértéke az elszenvedett inflációs sokk méretétől is függ. Magyarán az, hogy az eurózónában a nagyon sokáig 1% körüli infláció 10%-ra emelkedett, jobban megnövelte a béremelési várakozásokban a visszatekintő paramétert, mintha a korábbi 1%-ról mondjuk csak 4%-ra emelkedett volna az infláció. Vagyis a jelenlegi munkaerő-piaci kondíciók jelentősen nehezítik azt, hogy a béremelési várakozásokból a korábbi magas infláció gyorsan kikerüljön, viszont a nagyobb bérnövekedés meggátolja a dezinflációt, ami a következő időszakban megint magasabb béremelési igényhez fog vezetni, és így alakul ki az inflációs várakozás problémája.

A legutóbbi, meglepően magas amerikai inflációs adat miatt a piac mérsékelte kamatcsökkentésre vonatkozó várakozását az USA-ban. Hogyan befolyásolná az EKB és az MNB kamatkilátásait, ha a Fed idén nem tudna vágni, vagy csak egyszer vágna. Erodálhatja az infláció letörésére irányuló törekvéseket az év második felében, amikor idehaza például egyébként is emelkedő éves árindexeket várunk?

Az USA és az eurózóna nagyon más gazdasági helyzetben van jelenleg, így nem valószínű, hogy a kijjebb tolódó amerikai kamatcsökkentési várakozások nagyon kihatnak majd az EKB politikájára. Azonban a kockázatosabb piacokon a magasabb dollárhozamok jellemzően negatívan szoktak hatni. A magyar kamatpolitikával kapcsolatban az fontos kiemelni, hogy az inflációs alapfolyamatokat jobban megragadó inflációs mutatók évesített hó/hó mutatója már jópár hónapja 3-3,5% környékén mozog, vagyis az aktuális reálkamat (szezonálisan igazított évesített hó/hó infláció-alapkamat) továbbra is meglehetősen magas. A piaci várakozások korábban jócskán előreszaladtak a kamatcsökkentési várakozásokkal, 4,5% körüli év végi alapkamat-várakozással, azonban ezeket a jegybank tudatosan próbálta hűteni, és jelenleg már 6% felett vannak az év végi várakozások. Ez azt jelenti, hogy még egy visszagyorsuló infláció mellett is lehet majd 1,5-2% körüli reálkamat-tartalma a magyar eszközöknek.

Ez alapján a jelenlegi piaci árazások már konzisztensnek tűnnek a várhatóan visszagyorsuló inflációs pályával.

Összességében mekkora a veszélye annak, hogy a magyar infláció magas szinten ragad, vagy újra emelkedésnek indul idehaza? A vártnál jelentősebb bérdinamikát mennyire tekintsük aggasztónak ebből a szempontból?

Annak, hogy az infláció ismét gyorsuljon a márciusi 3,6%-ról, nagyon nagy az esélye – szinte biztos. A kérdés inkább az emelkedés mértéke, valamint ennek a gyorsulásnak a szerkezeti összetétele. Az idei évre körvonalazódó 13-14%-os bérnövekedés 8-9%-os reálbér-növekedést jelentene, amit a termelékenység-növekedés semmilyen módon nem támaszt alá, ráadásul a bérek növekedése nemcsak költségoldalon, hanem a keresletoldalon is erősíti az inflációs nyomást. Az ilyen helyzeteknek jellemzően kétféle feloldása létezik: vagy elkezd csökkenni a foglalkoztatás, ami a munkaerő-piaci bizonytalanság növekedésével együtt visszafogja a fogyasztást is, vagy pedig a vállalatok a magasabb költségeiket továbbhárítják a fogyasztókra, amit az emelkedő kereslet miatt meg is tudnak tenni. Az látszik, hogy 2023-ban annak ellenére, hogy a nem-mezőgazdasági GDP 3%-kal csökkent, nem történtek leépítések, ami feltehetően az elmúlt évek munkaerőhiányos állapotával indokolható (munkaerő-tartalékolás).

Amennyiben a vállalatok erősen bíznak abban, hogy a növekedési kilátások javulnak, úgy valószerűtlen, hogy pont most kezdenének leépítésekbe: és ebben az esetben valószínűbb az inflációs spirál kialakulása.

