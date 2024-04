Fidelity: az infláció elleni harc utolsó szakasza a legnehezebb

Az év során eddig csökkent az infláció, és a piacok is jól tartják magukat. Ezek olyan kedvező jelek, amelyek hatására a Fidelity International a 2024-es legoptimistább forgatókönyvét lágy landolásra módosította, és arra számít, hogy a növekedés megállapodik a trend körüli szinten – ez derül ki a cég 2024. második negyedévi befektetési kitekintőjéből.

2023 negyedik negyedévének a küszöbén a Fidelity úgy látta még, hogy 2024-re a legvalószínűbb forgatókönyv egy ciklikus recesszió, amely mérsékelt gazdasági visszaeséssel, majd a növekedés visszatérésével járna. Az év elején, és most, három hónap elteltével a piacok – és ennek hatására az alapkezelő is pozitívabbá vált.

„Továbbra is különböző forgatókönyvek szemüvegén keresztül ítéljük meg a kilátásokat: folyamatosan nyomon követjük a meghatározó gazdasági mutatókat, valamint kutató/elemző munkatársaink helyszíni meglátásait. Ők arról számolnak be, hogy a gazdaságok kitartanak, ebből adódóan bátrabban vállaltunk nagyobb kockázatot. De arról még nem vagyunk meggyőződve, hogy a jegybankok már ténylegesen megnyerték az infláció elleni harcukat” - mondta el Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója. A Fidelity most, 2024 második negyedévének elején a következő három témára hívta fel a figyelmet:

Lágyabb landolás

Az infláció az év során csökkent, a piacok pedig ellenállónak bizonyultak. Ezek jó jelek, mert azt mutatják, hogy a gazdaságok a következő hónapokban is viszonylag egészségesek maradnak, mivel a központi bankok képesek kezelni − és talán leküzdeni is − az infláció problémáját.

Ennek a gazdasági röppályának fontos változója ebben a negyedévben az lesz, hogy a jegybanki illetékesek a kamatcsökkentés mellett döntenek-e.

Ha és amikor erre sor kerül, Európa a többi fejlett piachoz képest valószínűleg gyorsabb ütemet diktál majd. A régióból származó adatok (különösen a szolgáltatások terén) a gazdasági aktivitás szerény javulására és a fogyasztók egyre pozitívabb hozzáállására utalnak – ez utóbbi jelenség hátterében az áll, hogy a csökkenő infláció kevésbé terheli a vásárlók pénztárcáját.

Az Európai Központi Bank egyértelműen utalt is arra, hogy akár már júniusban kamatot csökkenthet.

Az USA helyzetét nehezebb megítélni. Az infláció 2024 első hónapjaiban újból felerősödött, és van néhány makacsabb terület is, ráadásul a növekedési előrejelzések magasak és továbbra is emelkednek.

Az erős adatok és a tartós infláció hamisítatlan kötélhúzást jelentenek a jegybanki döntéshozók számára: ha túl korán ünnepelnék az infláció felett aratott győzelmet, az rontaná a hitelességüket és elszabadíthatná a várakozásokat. A további emelések viszont recesszióba sodorhatnák a gazdaságot. Így a Fidelity-nél nem marad más hátra, mint hogy az év eleji 5 százalékról 30 százalékra emeljék a landolás elmaradásának valószínűségét. Ez a forgatókönyv azt jelentené, hogy a gazdaságok a jelenlegi növekedési és inflációs szinteken maradnának, ami pedig arra késztetné a jegybankokat, hogy hosszabb ideig magasabban tartsák a kamatlábakat.

Az infláció legyőzéséért folytatott versenynek mindig is a legutolsó szakasza a legnehezebb: ebben a negyedévben kiderülhet, hogy mennyi erő maradt még a jegybanki vezetők lábában.

Kínában: gyorsulás helyett stabilizáció

Kína a gazdaságának „ellenőrzött stabilizálására” készül, miközben igyekszik átvészelni az ingatlanpiaci visszaesést és arra törekszik, hogy az egyensúlyt az eladósodásból finanszírozott növekedéstől a fogyasztás és a csúcskategóriás gyártás felé billentse át. Az ingatlanszektor növekedési lendülete továbbra is csökken, ugyanakkor a GDP-hez való hozzájárulása is mérséklődött, mivel ebben az időszakban éppen a gazdaság kínálati oldala veszi át az irányítást.

Ami a monetáris politikát illeti, a Fidelity nem számít arra, hogy a Kínai Népbank jelentős kamatcsökkentést hajtana végre mindaddig, amíg az amerikai jegybank egyértelműen irányt nem vált. Még ha a Fed meg is kezdi a lazítást, Kínában valószínűleg nem lesz agresszív kamatcsökkentés, és idén a monetáris enyhítés valószínűleg támogató szerepet fog játszani a fiskális intézkedések mellett.

A Fidelity szakértőinek kínai éves növekedési ütemre vonatkozó előrejelzése kissé a hivatalos cél alatt maradt, mivel nem láttak elég erős szakpolitikai elkötelezettséget.

Figyelemmel fogják kísérni a fiskális intézkedéseket is, például a központi kormányzat kötvénykibocsátását, hogy nyomon követhessék Kína idei növekedési pályáját.

A kínai lassulás és a szélesebb körű geopolitikai aggodalmak továbbra is támogatják a „Kína plusz egy” trendet, amelynek eredményeképpen a nemzetközi vállalkozások csökkentették az ország exportjától való függőségüket. Az ASEAN-blokk egyes tagjai, például Vietnam és Indonézia már profitáltak is ebből, csakúgy, mint az importőrökhöz közelebbi országok is – Mexikó például egy olyan feltörekvő piaci hotspot, amely továbbra is jelentősen profitál abból, hogy az USA közelebb költözteti a gyártási tevékenységek egy részét.

Ez a tendencia valószínűleg folytatódni fog, még akkor is, ha a globális kereslet csökken, bár már látnak a kínai gazdasági tevékenység fellendülésére utaló, biztató jeleket is. Úgy tűnik, hogy az ország kormánya rövid távon a növekedés stabilizálását helyezi előtérbe az agresszív gyorsítás helyett.

Hol rejlenek a kockázatok?

Pozitívabban látják az idei évet a Fidelity-nél, de nem tévesztették szem elől a kockázatokat sem. Egyre nagyobb az esélye annak, hogy nem lesz landolás, és ezzel együtt nő annak a veszélye is, hogy a kamatlábak nem fognak úgy csökkenni, ahogy azt sokan remélték. A recesszió kockázata sem tűnt el teljesen, lényegében csak az időzítése változott. Továbbra is úgy vélik, hogy a legvalószínűbb kimenetel egyelőre a lágy landolás, a recesszió pedig a jövő évre halasztódik.

Ennek hátterében nagyrészt az áll, hogy a bőséges likviditás és a költségvetési lazaság továbbra is megterheli a pénzügyi rendszereket. Az USA költekezését a Fed Reverse Repo eszközének szinte nullára ürítéséből finanszírozták. A fiskális bőkezűség az USA elnökválasztási évében támogatást nyújt a gazdaságnak, de az árnyékban ott lapulnak a lejárati falak és a refinanszírozási terhek, amelyek jövőre sok vállalatra nagy terhet rónak majd. Ez lehet az a kritikus pont, amelyet a központi bankok − legalábbis egyelőre − sikeresen elhárítottak.

Vannak azonban más kockázatok is. A háborúk és a választások miatt a geopolitika valószínűleg hatással lesz a piacokra is, bár ennek jellegét egyelőre még nehéz megjósolni.

A mesterséges intelligencia (AI) fejlődését is szorosan figyelemmel kísérik. Számos Fidelity elemző az általuk követett vállalatoknál a termelékenység fellendüléséről számol be, ami részben az AI-nak köszönhető. Úgy tűnik, hogy egyes cégek átveszik ezeket az újdonságokat; mások pedig kénytelenek lesznek nagy összegeket befektetni a fejlesztésükbe, hogy ne maradjanak le. Ez pedig évekre fel fogja kavarni a piacokat és a gazdaságokat. Ha a második negyedéven túlra tekintenek – mert mindez nem fog egyik napról a másikra bekövetkezni −, mindazok ellenére, amit az AI ígér, a technológia olyan kockázatokat is hordoz, amelyek még nem láthatóak előre. Ezt az előttünk álló negyedévben sem szabad elfelejtenünk.

