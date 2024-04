Ítéletet mondanak Magyarországról és a gazdaságról, eldőlhet a forint sorsa

A héten számos gazdasági eseménnyel és adatközléssel szolgál, amelyek jelentős hatással lehetnek a magyar és a globális piacokra egyaránt. Itthon először a keddi MNB kamatdöntés miatt izgulhatunk, majd pénteken az S&P Global Ratings ismerteti új adósbesorolását Magyarországról. A tengerentúlon pedig érkezik az első negyedéves amerikai GDP-adat, majd a Federal Reserve által leginkább figyelt PCE-inflációs mutató márciusi számait is közzéteszik. Mindez nagy nyomást helyezhet a forintra.

Mi történt a múlt héten?

Az előző héten szerte a világban a vártnál erősebb amerikai inflációs adatokat emésztették, amely várhatóan óvatosságra készteti a Federal Reserve-öt, így később indíthatja meg kamatvágásait. Ez a hozamokra és devizaárfolyamokra is nyomást gyakorolt, folytatva a megelőző hét második felében elindult folyamatokat. A forint is tovább gyengült emiatt, pénteken még a 396-os szintet is megérintette az euróhoz képest, amikor Izrael újabb támadást intézett Irán ellen.

De nemcsak a forint szenvedte meg az amerikai inflációs kilátások változását: a korábban globális menedékdevizának számító japán jen 34 éves mélypontra gyengült a dollárral szemben.

Mi vár ránk most?

A közelgő hét bővelkedik majd a kulcsfontosságú magyar makrogazdasági adatokban és eseményekben. Kedden délután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ismerteti a legutóbbi kamatdöntését, aminek a legfontosabb kérdése, hogy a legutóbbi 75 pontos vágás után mennyire fogja vissza a magyar jegybankot, hogy az elmúlt időszakban a forint erőteljesen gyengült. Még izgalmasabb lehet a sajtótájékoztató, ahol a magyar monetáris politika további irányvonalára is utalásokat tehetnek.