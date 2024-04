Romlott a gazdasági hangulat Magyarországon

Áprilisban az üzleti világ és a lakosság is valamelyest kedvezőtlenebb kilátásokról számolt be, mint márciusban - derül ki a GKI Gazdaságkutató felméréséből. A konjunktúraindex így 2 ponttal csökkent, ami valamivel kisebb a márciusi javulásnál (ami 3 pontos volt). A lakossági bizalom javuló tendenciáját a mostani kis esés nem törte meg, bár az év eleji nagyon nagy emelkedés inkább kiugrásnak számít a trendből. Az üzleti bizalom javulása viszont egyelőre igen visszafogott.

A GKI konjunktúra index, ami a vállalati és lakossági kilátások összefoglaló mutatója, a márciusi 3 pontos emelkedés után – áprilisban korrigált, 2 pontot esett. A GKI üzleti bizalmi index is 2 ponttal csökkent. Áprilisban csak az üzleti szolgáltatók körében következett be kedvező változás (2 pontos emelkedés), a kereskedelemben nem változott a kép, míg az iparban és az építőiparban kissé romlottak a várakozások (4, illetve 2 pontos esés).

Az iparban a teljes rendelésállomány megítélése, illetve a következő három hónapban várható termelési kilátás is pesszimistább lett. Ezzel összhangban a saját termelésű készletek szintje érdemben csökkent.

Az építőiparban a rendelésállomány értékelése érezhetően romlott, de a foglalkoztatási várakozások kissé javultak.

A kereskedelemben ugyan az előző három hónap üzletmenetével való elégedettség emelkedett, de a következő három hónapban várható megrendelések értékelése kedvezőtlenebb lett, a készletszintről alkotott vélemény lényegében változatlan maradt.

A szolgáltató ágazatban az előző három hónap üzletmenetének megítélése számottevően javult, a következő három hónapra vonatkozó forgalmi várakozás alig változott, s a foglalkoztatási tervek a korábbinál nagyobb derűlátást tükröznek.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága áprilisban sem változott érdemben, a létszám bővítését és csökkentését tervezők aránya nagyjából megegyezik. A derűlátók csak a szolgáltató cégek körében alkotnak többséget. Az üzleti szféra összesített áremelési tervei áprilisban enyhén emelkedtek, különösen a kereskedelemben és az építőiparban. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága érezhetően javult, e mutató nyolc havi csúcsára ért fel.

A GKI fogyasztói bizalmi index– a januári-februári jelentős kilengés után – közepes mértékben emelkedett márciusban, majd hibahatáron belül csökkent áprilisban. A lakosság a következő 12 hónapra vonatkozóan saját pénzügyi kilátásait és az ország gazdasági helyzetét is romlónak látta márciushoz képest. Ugyanakkor az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetet kissé javulónak értékelte, és a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is kedvezőbbé vált. A lakosság inflációs várakozása kissé emelkedett, s a munkanélküliségtől való félelem is valamivel erősebb lett a márciusinál.

Címlapkép forrása: Getty Images