Van még új a SUV alatt? – Teszten az új Mitsubishi ASX

Az új Mitsubishi ASX talán Európa legkedveltebb autószegmensébe, a kis-közepes SUV-ok zsúfolt mezőnyébe érkezett, a kérdés, hogy tud-e helyet csinálni magának a nagy tömegben. Legmagasabb felszereltségben mindent megad, amit egy autónak ma tudnia kell, az utcán pedig utána is fordulnak, mert nem hétköznapi látvány. A műszaki megoldásaival inkább (jóminőségű) aszfalton érzi jól magát, városban viszont beéri 6,5 literrel, a belső tér minősége feljebb pozícionálja kategóriatársainál. Aki városi rohangálós vagy második autót keres, annak tökéletes választás lehet, viszont a 13 millió forintos árcédulájához mérten magasak is lehetnek vele szemben az elvárások. Vajon megugorja őket? A tesztből kiderül.

A Mitsubishi ASX-ről jó emlékei lehetnek a hazai vásárlóknak, az eggyel ezelőtti generáció az új Suzuki Vitarával egyidőben érkezett, és eredményesen vette fel vele a harcot a vásárlókért. A legújabb generáció azonban már más ligában játszik, a teszten szereplő, legmagasabb, Instyle felszereltségben érkező autó több mint 13 millió forintba kerül. A kérdés csak az, hogy sikerült-e nem csak árban, hanem minőségben is feljebb lépnie.

A tesztpéldányon a feláras fényezés és a különböző színű (fekete) tető összesen 210 ezer forintba kerül. Ezen felül külön tartozékként az autó oldalán végigfutó oldalfellépőt is kapott, amely inkább csak design elemnek tekinthető, valós funkciója nincs. Az autó méreteihez képest óriási 18-as, látványos kidolgozású kéttónusú alufelnik, LED fényszórók és tetőablak egyaránt feltűnő jelenséggé tették az utcán.

Kijelenthetem, hogy autóval ennyire és ennyien még soha nem néztek meg, mint az új ASX-el.

Meglepő élmény, hiszen mégsem egy hagyományos értelemben vett prémiumautót teszteltünk, mégis sokkal inkább kitűnt a tömegből, mint akár egy 20 millió forintnál is többe kerülő német kategóriatárs.

Szabadidőautóval szabadidőt tölteni lehet-e még?

A teszten az első kihívást a csomagtartó mérete jelentette. Egy hosszúhétvége holmiját, egy kutyaketrecet és egy gyerekülést kellett elnyelnie az autónak, első nyitásra azonban visszahőköltem a csomagtartó mérete láttán. Rosszul mértem volna fel az autó képességeit? Hiszen ez egy szabadidőautó, amivel szabadidőt lehet együtt tölteni, ami feltételezi, hogy a csomagtartóba befér minden, ami ehhez szükséges. Hiába próbáltam a legváltozatosabb módszerekkel belegózni a kutyaketrecet a látványosan kicsi csomagtérbe, sehogy sem sikerült.

Ekkor vált azonban nyilvánvalóvá, hogy a csomagtér padlója több fokozatban is állítható. A legalsó fokozatban már teljesen más képet mutatott, mint korábban, nem is volt gond onnantól a pakolással.

Nem hibrid verzióban valószínűleg még nagyobb lehet a tér, hiszen az akkumulátorokat is itt hordja az autó. A kalaptartó üde színfolt a konzervatívabb szemnek, a ma általánosan megszokott rolós megoldás helyett hagyományos, kemény anyagból készült, pakolható szerkezetet kapunk. A csomagtérajtó még a legmagasabb felszereltségben is kézzel nyílik, láblóbálás, kézrátétel nem segít.

Hogy biztos elférjen a gyerekbicikli, a biztonság kedvéért az osztottan dönthető hátsó ülések közül a szélesebb részt is lehajtottam, az egyes ülés rögzítőire pedig gond nélkül kattant az Isofixes gyerekülés. Apró részlet, de annál igényesebb: az rögzítőfülek egy elcipzározható zsebben kaptak helyet, csak akkor látszanak, ha épp használják őket, egyébként nem rontják az összképet.

Az Instyle felszereltségi szinten bőrkárpitot kap az utastér, hátul nem óriási a lábtér, inkább gyerekeknek kényelmes. Bár a digitklíma csak egyzónás, hátra is jutott szellőzőrostély, illetve nincs olyan eszköz, amit ne lehetne tölteni, 12 voltos csatlakozó és 2 USB aljzat is rendelkezésre áll.

Sajnos az ajtó feletti kapaszkodók egyre több új autóból kezdenek kikopni, és ez alól az ASX sem kivétel.

Nem vettem volna észre, ha nem akartam volna egy vállfát felakasztani rá, hogy ne gyűrődjön az ing, így viszont vállalni kellett a rokonság rosszalló pillantásait a húsvéti locsolkodáskor.

A hely elől is elég passzentos, ellenben rendkívül igényes. Az ülések oldaltartása példás, hidegben ülésfűtés gondoskodik a gyors akklimatizációról. Az utasülés ebben a felszereltségben is csak kézzel állítható, de ne legyünk telhetetlenek. A kormány és a fokozatválasztó kar bőrözött, a kézifék elektronikus, lejtőn elindulást segítő rendszer is támogatja a sofőrt. A Renault csoportos autóknál megszokott multimédia vezérlő egység a szokásos helyen, a bajuszkapcsolók mögött kapott helyet. Kulcs nincs, marad a kártya és az indítógomb. A középkonzolon a nemrég tesztelt Colt-hoz hasonlóan egyzónás az automata klíma, viszont

minden fizikai gombokat, tekerőket kapott, ami a kezelhetőség szempontjából nagy előny.

Alatta 12 voltos csatlakozó, 2 USB aljzat és meglepetésre egy 3,5-ös Jack bemenet is található. Utóbbi talán kissé megmosolyogtató részlet, a régi időket idézi, de semmit nem von le az utastér modernitásából.

A központi kijelző álló formátumú, mindent tud, amit ma tudni kell, az Apple Carplay vezeték nélkül is működik, szinte azonnali a csatlakozás az első beállítás után. A Bose rendszer szépen szól, nem lehet rá panasz, ha merülne a telefon kábellel és vezeték nélkül is lehet tölteni. A multikormányról lehet vezérelni az adaptív tempomatot és váltogatni az óracsoport helyén lévő LCD panel információi között. Ebben a felszereltségben napfénytető is jár az autóhoz, amelynek nyitó-záró kapcsolója rendkívül felhasználóbarát, elszakad a hagyományos irányváltós megoldástól. Egyetlen negatívum, hogy nem találtam a hátsó ajtók gyerekzár kapcsolóját (ez nem ezt jelenti, hogy valahol nincs, vagy ne lehetne beállítani), így egy élelmes kisfiú könnyen önjáróvá válhat.

Erőből nincs hiány

Az autóban egy 143 lóerő összteljesítményű és 353 NM forgatónyomatékot tudó teljesértékű hibrid rendszer dolgozott. Érdekes megoldás, mert nem bolygóművel vagy CVT váltóval oldották meg a villany- és benzinmotor összehangolását, hanem egy olyan automataváltóval, amelynek egyes fokozataiban csak villanymotor, másikakban csak benzinmotor működik. Az autó mindig elektromosként indul, ha az akkumulátorban kevés az energia, akkor nagyon gyorsan beindul a benzinmotor is.

Teljesen visszatöltve azonban, óvatos gázadagolással perceket is lehet haladni a városban csak elektromos üzemmódban.

A hibrid rendszerek autópályán vesztik el leginkább a versenyelőnyüket, ami a tesztúton is kidomborodott. A szinte teljesen vegyes, 1/3 autópálya, 1/3 főút, 1/3 város használat alatt a teszthéten 6,5 literes átlagfogyasztást mértünk, ami egy középértéknek felel meg ekkora méretben, egy dízel felvenné vele a kesztyűt, egy szívó- vagy turbó benzines viszont aligha.

A dinamika már más kérdés: a hibrid rendszer sajátossága miatt már az indulástól hatalmas nyomaték áll rendelkezésre, álló helyzetből kilő az autó, de más helyzetekben sem jön zavarba. A vezetési élményt tekintve ambivalens érzéseim vannak, mert a dinamika, a kanyarsebesség és összességében a stabilitás nagyon meggyőző, ugyanakkor ezt csak úgy tudja elérni a viszonylag magasabb építésű autó, hogy kemény a futóműve és esetünkben viszonylag peres gumikat kapott. A rettenetes minőségű budai utakon néha fájóan nagyokat üt a kerék, de

ez deklaráltan nem egy terepjáró, így ezért nehéz is megfeddni.

A táblafelismerő, a sávelhagyásfigyelő és a holttérfigyelő rendszer is egyaránt tökéletesen tette a dolgát. Egyetlen zavaró tényező talán a parkolóradarok extraszenzitív működése, a magasabb fűcsomókra is helyenként hangos sípolással emlékeztetett.

Egy-egy formai, illetve műszaki érdekesség: a mai autók többségénél a visszapillantó tükör előtti-feletti oldalüveg-felületet (korábban elefántfül) inkább elspórolják, és úgy alakítják ki a tükörházat, hogy befedje ezt a részt. Ez a megoldás azonban sokat ront a kilátáson, az A oszlop olyan vastaggá válik, ami már-már veszélyesen lecsökkenti a kilátást.

Az ASX nem követi ezt a szerencsétlen trendet, és kis háromszög üveg szélvédőt ad a tükör fölé, jelentősen javítva a kilátást és a biztonságot.

A műszaki érdekesség pedig a motortérben található, és jól mutatja, hogy a mérnököknek milyen kompromisszumokat kell hozniuk a forma oltárán. Az autó orrkialakítása miatt a motortértető-zár biztosító kallantyúja nem fér el a szokásos helyre, ezért egy teljesen új egységet kellett kitalálni, külön bovdennel, számos műanyag alkatrésszel, amelyeket biztos, hogy elsőként kell kicserélni egy koccanás során.

Milyen az összkép?

Az alapfelszereltségű belépőmodell ára a jelenlegi 1 millió forintos kedvezménnyel 7,5 millió forintról indul. Az autó a tesztelt Instyle felszereltségben - majdnem dupla ekkora összegért - kifejezetten vonzó és látványos megjelenésű, felkelti a figyelmet, a belső tér elég passzentos, de nagyon minőségi érzetet ad. Mindent tud, amit egy mai autótól elvár a vásárló, sem dinamikában, sem úttartásban, sem digitális megoldásokban nem lehet rá panasz. A mezőny, amiben indul viszont rendkívül népes, gyakorlatilag alig akad olyan márka, aki ebben a kis-közepes SUV méretben ne kínálna autót. Ha a klasszikus prémiumautós mezőnyt ki is vesszük az összehasonlításból, akkor is olyan szereplőkkel kell versenyeznie a teljesség igénye nélkül, mint a Suzuki S-Cross, az Opel Mokka, a Peugeot 2008, a Toyota Yaris- vagy Corolla Cross, a Hyundai Kona, a Kia Niro, és még sorolhatnám.

Van közülük olyan, amelyik valamelyest többe kerül és akár rendelhető összkerékhajtással, van olyan, amelyik olcsóbb, de kevesebb benne az extra. Szinte felesleges is számszerűsíteni, hiszen a rendkívül színes kínálatban az egyéni szempontok, a megjelenés és a különböző akciók lesznek a döntők. Egy biztos: aki Mitsubishi ASX-et vesz városi- vagy második autónak, nem fog csalódni, mindent megkap, amire manapság csak szükség lehet, sőt!

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Gergely András