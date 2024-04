Az EU új frontot nyit Kína ellen, egy kémbotrány is kirobbant

Az Európai Unió új vizsgálatot indít Kína állítólagos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival kapcsolatban: a gyanú szerint Peking tisztességtelenül előnyben részesíti a hazai beszállítókat az orvostechnikai eszközök beszerzése során – számolt be a Politico . Közben egy kémbotrány is kirobbant Németországban.

Egy nemrégiben bevezetett törvény értelmében az Európai Bizottságnak jogában áll hasonló módon megtorolni Kína tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatait. Ha a vizsgálat megerősíti, hogy Kína valóban korlátozza az uniós vállalatok hozzáférését a közbeszerzéseihez, Brüsszel kölcsönösen kizárhatja a kínai beszállítókat. Ez lenne az első alkalom, hogy az EU a Nemzetközi Közbeszerzési Eszköz néven ismert új eszközét használja az ilyen problémák kezelésére.

Külön fejlemény, hogy a német hatóságok letartóztattak három személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy katonai technológiával kapcsolatos információkat szolgáltattak egy kínai hírszerző szolgálatnak – jelentette be hétfőn a német ügyészség. A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy a pekingi állambiztonsági minisztérium megbízásából egy speciális lézert vásároltak Németországból, és azt a szükséges engedély nélkül exportálták Kínába.

A triót azzal is gyanúsítják, hogy az ügyészek szerint azt tervezték, hogy egy német egyetemtől információkat szereznek a nagy teljesítményű hajómotorok működéséhez elengedhetetlen gépalkatrészekről, köztük a harci hajókon használtakról. Ez az eset rávilágít a szellemi tulajdon lopásával és az országok közötti érzékeny információk cseréjével kapcsolatos folyamatos aggodalmakra.

Az Európai Unió az elmúlt időszakban több eljárást is indított a kínai gazdasági szereplők ellen: hamarosan lezárul az e-autóipar ellen indított szubvenciós eljárás, de a szélturbinák piacán is hasonló vizsgálat indul, valamint a napelemgyártásnál is lépéseket terveznek.

