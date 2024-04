Gulyás Gergely: a kormány bepereli a Spar-t – azt is megtudtuk, miért

A benzinárakban is megfizetjük a háborúk árát – mondja, kitérve a benzinárakra, amelynek részleteit most nem ismerteti, hiszen azokat Nagy Márton miniszter tegnap már közölte. Gulyás elmondta, hogy elvárható, hogy az üzemanyag a régiós átlagár legyen. Ha nem tartják be a kereskedők, akkor a kormány kénytelen lesz lépni.