500 forint alatti fagyira már nem számíthatunk idén nyáron

Az év második felében tovább nőhetnek a jelenleg 1000-1500 forint közötti süteményárak, miután a csokoládékészítés alapanyagául szolgáló kakaó világpiaci ára rekord szintre nőtt, ami a csokoládé árának 50-60%-os emelkedését is okozhatja. Ami pedig a fagylaltokat illeti, 500 forint alatti gombócárakra idén már nem igazán lehet számítani.

„Sajnos érezhető volt tavaly némi visszaesés, valóban kevesebbet költenek az emberek, de annak kell örülnünk, hogy tavasz eleji jó időben szinte megrohamozták a cukrászdákat, fagylaltozókat a vendégek” – mondta a Portfolio megkeresésére Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Igaz, azóta jelentősen romlott az időjárás, de azért idén a tavalyinál nagyobb forgalomra számítanak a cukrászdák. Ez még úgy is igaz, hogy a korábbi, főleg a magasabb energiaárakból adódó gazdálkodási problémák nem szűntek meg egycsapásra.

A rezsidíjak még mindig magasak

A cukrászdák többsége átállt a fix energiaáras szerződésekről a változó, tőzsdei árakra épülő megállapodásokra, azonban az ipartestülethez még mindig érkeznek segítséget kérő megkeresések olyan esetekben, amikor a vállalkozások nem tudnak szabadulni a rossz konstrukciójú szerződésektől. „Még olyan kollégákról is tudunk, akik hajlandóak lennének kifizetni a szerződésükben meghatározott több milliós kötbért is a szolgáltatónak, de még így sem engedik felbontani a szerződést. Ők jelenleg a tőzsdei ár négy-ötszörösét fizetik, és ellehetetlenítve érzik magukat, mert több millió forintot dobnak ki most az ablakon, amit nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen bekalkulálni az árakba” – emelte ki Erdélyi Balázs.

Mindamellett úgy tűnik, hogy a cukrászdák többségének most már nem a villamosenergia vagy éppen a földgáz ára okoz problémát, hanem a megemelkedett víz- és csatornadíjak. A vállalkozásoknál ugyanis az átfolyási átmérőtől függően drasztikusan megemelkedhetnek az ilyen jellegű rezsidíjak.

Egekben a kakaó ára

Ami pedig az alapanyagárakat illet, az ipartestület szakmai elnöke elmondta:

már nem tapasztalnak drasztikus áremelkedéseket, de azért néhány termék esetében folyamatos a drágulás.

A kakaó világpiaci ára például soha nem látott csúcsokat döntött, és még mindig emelkedik. A világ két legnagyobb kakaóbab-exportőrénél, Elefántcsontparton és Ghánában ugyanis kétszámjegyű mértékben esett vissza a termelés a rossz időjárás és a növényeket fertőző betegségek miatt.

A csokoládé ára a megnövekedett előállítási és szállítási költségek miatt már az elmúlt években is duplájára emelkedett, de a mostani tőzsdei árak miatt az év második felében további áremelés lehet, így akár 50-60%-os emelkedés sem zárható ki

– tette hozzá Erdélyi Balázs.

Új trendek a kínálatban

Az elmúlt 10 évben a mentes fagylaltok, sütemények kínálata és minősége terén óriási előrelépés történt a hazai cukrászatban. „Jelenleg ott tartunk, hogy nemzetközi szinten is kimagasló a magyar cukrászdai kínálat az ételintoleranciával küzdők számára. Sok cukrászdában a választék 25-30%-át is kiteszik a mentes termékek. A fagylaltoknál is megjelentek a laktóz-, cukor- és gluténmentes verziók” – mondta Erdélyi Balázs.

A költségnövekedések ellenére sem emelnek drasztikusan árat a cukrászok, sokan a tavalyi áron indították az idei fagylaltszezont.

„Akik emelni kényszerülnek, azok is nagyjából 10% körüli áremeléssel kalkuláltak.

Az átlagos fagylaltár 5-600 Ft között mozog, és idén forgalomnövekedést is várunk attól, hogy nem emelkedik az egekbe a fagyi ára.

Bízunk abban, hogy egyre többen fogják a minőségi fagylatokat választani a nyári melegben a sokkal silányabb beltartalmi értékekkel rendelkező ipari jégkrémek helyett” – bizakodott a szezont illetően Erdélyi Balázs.

A süteményárakról szólva elmondta:a zok 1000-1500 forint között ingadoznak a legtöbb cukrászdában, ennél magasabb árat nagyon kevés helyen fizetnek meg a vendégek.

A cukrászdák főleg a nyári, egyébként felpörgő szezonban, továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek, a meglévő dolgozókat pedig versenyképes fizetéssel, vagyis némi béremeléssel és magasabb járulékfizetéssel tudják megtartani. Ennek hatása az év második felében jelenhet meg az árakban.

