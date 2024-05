Meglepő dolgot közöltek az egyik legnépszerűbb covid-vakcináról

A Moderna az első negyedévben a vártnál kisebb veszteségről számolt be, miután a cég a vártnál magasabb bevételt ért el többek között a Covid vakcina eladásainak meglepetésszerű növekedéséből adódóan - írja a CNBC

A Moderna az első negyedévben részvényenként 3,07 dolláros veszteséget és 167 millió dolláros bevételt jelentett, ami jelentősen meghaladja az elemzők által várt 3,58 dolláros veszteséget és 97,5 millió dolláros bevételt.

Az igazi meglepetést a covid-vakcina értékesítéséből származó bevételnövekedés okozta: ugyan az értékesítésből származó bevétel 91 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, de a 167 millió dolláros érték jócskán meghaladta az elemzők által előzetesen várt 97,5 millió dolláros értéket.

Az időszak során az értékesítés költségvetése jelentős csökkenést mutatott az előző évhez képest, emellett pedig a kutatási és fejlesztési kiadások is csökkentek, részben a kevesebb partneri kifizetésnek és alacsonyabb gyártási költségnek köszönhetően.

A vállalat fenntartja a 2024-re vonatkozó forgalmi előrejelzését, amely nagyjából 4 milliárd dollár bevételt tartalmaz az RSV vakcinából pedig nagyjából 4 milliárd dolláros bevételre számítanak idén, annak ellenére, hogy az első félévben csak jóval kevesebb, mindössze 300 millió dolláros lehet az ebből a forrásból származó bevétel.

A cég jelenleg több mint 45 termék fejlesztésén dolgozik. Ezek között van egy kombinált Covid és influenza oltás is, amely várhatóan 2025-ben kaphat engedélyt, emellett a cég közeledik egy új termék piacra dobásához is, ami különösen fontos lehet a Covid-19 vakcinák iránti globális kereslet csökkenése miatt. A légúti szinciális vírus (RSV) elleni vakcina amerikai engedélyezését 2024. május 12-én várják, és a tervek szerint a harmadik negyedévben kerülhet forgalomba.

Stéphane Bancel vezérigazgató a jelentés közzétételét követően kiemelte a működési költségek csökkentésében elért előrelépést, valamint azt is elmondta, hogy csapata nagyszerű munkát végzett a vállalat átméretezése során.

A Moderna továbbá bejelentette együttműködését az OpenAI-val. Céljuk, hogy automatizálják az üzleti folyamatokat. Ez a lépés pedig már most is látható hatást gyakorol a vállalatra, hiszen jelenleg is AI chatbotok segítik a munkafolyamatokat

A Moderna árfolyama idén 12,1 százalékos pluszban van.

Címlapkép forrása: Getty Images