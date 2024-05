Új szereplő lép be a budapesti taxis piacra

Még az idei második negyedévben megérkezhet a budapesti taxispiacra a közúti személyszállításban globálisan is meghatározó Gett, együttműködésben a Taxim társasággal – írja az Index.

A lap kérdésére John Péter, a Taxim ügyvezetője megerősítette, hogy lesz ilyen együttműködés.

A Taxim célja, hogy Magyarország vezető taxitársaságává váljanak mind létszámban, mind pedig szolgáltatási minőségben. Ezért vásárolták fel a Tele 5 és Best Taxi társaságokat és ezért kerestek kapcsolatot egy nemzetközi szereplővel. A fejlesztések jelenleg is zajlanak, a Taxim a tervek szerint Gett márkanév alatt folytatja, így

egy sokkal mélyebb együttműködésről van szó, mint amit a Főtaxi kötött az Uberrel

- tette hozzá az Indexnek.

KÖVESS MINKET

A Gett nagy előnye szerte a világban John Péter szerint, hogy elsősorban a vállalati ügyfelekre koncentrál.

Általánosan elmondható a Taxim ügyvezetője szerint a fővárosi taxis személyszállítói piacról, hogy csökken a kereslet. „Nagyon nehéz versenyezni az ügyfelekért, főleg az olyan applikációkkal szemben, amelyek az idelátogató turisták telefonján már le vannak töltve és otthonukban használják azt. Emiatt és a jövőbemutató, robusztus informatikai megoldások miatt döntöttünk a Gett integrálása mellett”.

A szakember szerint

ami a civileknek az Uber, az a világ vállalatai számára a Gett.

A Gett, korábbi nevén GetTaxi egy izraeli B2B mobilitási platform és piactér, melynek székhelye Londonban található. Shahar Waiser és Roi More izraeli vállalkozók alapították 2010. november 1-én. A cégalapítást megelőző gondolatot, ötletet Waiser 2009-es élménye indította el, miután a kaliforniai Palo Altóban a repülőtérre tartó taxira fél órát kellett várnia. A szolgáltatás 2011 nyarán vált elérhetővé előbb Tel-Avivban, majd Londonban.

A következő évben már olyan világvárosokban is megjelent a cég, mint Moszkva vagy New York, a Volkswagen-csoport 2016-ban 300 millió dollárt fektetett be. Ezután a Gett felvásárolta a Juno nevű fuvarmegosztó céget, amin később a Lyfttel kötött megállapodás keretében túladott, de a folytatásban is egyik partnerség követte a másikat, így történt az Ola vagy a Curb Mobility esetében is.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images