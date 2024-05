Biden megsorozza Kínát, dermesztő gazdasági csapást hajt végre Washington

Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy a Kínából importált termékek széles körénél emelik meg a vámokat, többek között a félvezetőkre, akkumulátorokra, napelemekre, kritikus ásványi anyagokra, kikötői darukra, orvosi termékekre, acélra, alumíniumra és elektromos járművekre vetnek ki magasabb kereskedelmi terheket. A változtatások mintegy 18 milliárd dollár értékű importot érintenek, ami Biden legátfogóbb frissítése az elődje, Donald Trump korábbi elnök által először bevezetett kínai büntetővámoknak.

A lépésre akkor kerül sor, amikor mind Biden, mind Trump igyekszik keménynek tűnni Kínával szemben a közelgő amerikai választások előtt. Biden megközelítése azonban célzottabb, mint a Trump által javasolt 60%-os átalányvám, a változtatások pedig 2024 és 2026 között fokozatosan válnak hatályossá – írja a Bloomberg.

A félvezetőkre kivetett vámtarifa 2025-re megduplázódik 25%-ról 50%-ra, hogy ellensúlyozza Kína rohamos térnyerését az úgynevezett „örökölt chipek” terén, amelyek olyan régebbi generációs alkatrészek, amelyek még mindig alapvető fontosságúak a világgazdaság számára. Ezeket sok esetben pedig lejárt szabadalmak alapján fejleszti Kína.

Bizonyos kritikus ásványi anyagokra idén új, 25%-os vámot vetnek ki, míg a természetes grafitra és az állandó mágnesekre 2026-ban vetik ki az új terhet. A hajóról partra szálló darukra szintén új, 25%-os vámot rónak ki idéntől.

Az elektromos járművekre vonatkozó vámtarifa idén lép hatályba, a jelenlegi 27,5%-ról 102,5%-ra emelkedő végleges tétellel.

A Kínából származó egyes acél- és alumíniumtermékek vámtarifája idén 25%-ra emelkedik, a napelemekre kivetett vámok pedig 25%-ról 50%-ra emelkednek.

Az USA idén új, 50%-os vámot vet ki a kínai orvosi fecskendőkre és tűkre is, míg az egyéni védőeszközökre, például a légzőkészülékekre és az arcvédő maszkokra kivetett vámok 0%-ról vagy 7,5%-ról 25%-ra emelkednek. Az orvosi és sebészeti gumikesztyűkre kivetett vámok 7,5%-ról 25%-ra emelkednek 2026-ban.

Biden döntése a kínai importra kivetett vámok megemeléséről annak elismerése, hogy a Pekinggel folytatott kereskedelemmel kapcsolatos szigorú, keménykedésre épülő megközelítés továbbra is népszerű az amerikai szavazók körében. Az elnöknek azonban óvatos egyensúlyt kell teremtenie, mivel a további vámok az inflációtól már amúgy is sújtott fogyasztókra újabb áremelkedéseket szabadíthat.

Emellett Kína megtorló lépésekről dönthet a mostani szigorítások miatt.

Biden vámváltoztatásai nem tartalmaznak ellentételező csökkentéseket, mivel az USA a vámok bevezetése óta nem tapasztalt javulást számos tisztességtelen kínai kereskedelmi gyakorlatban, például a kényszerű technológiaátadásban – közölte a Fehér Ház.

Az elmúlt hetekben Washington – sőt az Európai Unió is – azt a vádat fogalmazta meg, hogy Kína állami támogatásokkal olyan ipari túlkapacitásokat hozott létre, amelyek tönkretehetik az amerikai és európai gyártókat. Főként az e-autók esetében bírálják Pekinget a túlkapacitásokra építő terjeszkedése miatt. Várhatóan a következő hetekben az Európai Bizottság is büntetővámokat vet majd ki a kínai e-autókra és más, tisztaenergiás technológiai termékekre is.

Címlapkép: Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke beszédet mond az ázsiai-amerikai, a hawaii őslakosok és a csendes-óceáni szigetek örökségének hónapját ünneplő fogadáson a Washington DC-ben, az Egyesült Államokban, a Fehér Házban 2024. május 13-án. A fotó forrása: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images