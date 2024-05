Kemenesi Gábor: A madárinfluenza feszegeti a határait, most kell megállítani

A H5N1 madárinfluenza az elmúlt évtizedekben sosem jutott ilyen messzire eredeti madár gazdáitól, mint az elmúlt hetekben, amikor az USA-ban szarvasmarhákat fertőzött meg. Ez ma még ugyan elsősorban állategészségügyi probléma, és egyelőre nagyon kicsi az esély egy emberi világjárványra, az biztos, hogy a vírus feszegeti a határait, ami átfogó megelőzési intézkedéseket sürget. Erről Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológia Nemzeti Laboratorium vezetője beszélt a Portfolio-nak adott interjúban.

A legutóbbi Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy Amerikában már szarvasmarhák is megfertőződtek madárinfluenza-vírussal, és ez azt is jelenti, hogy az immáron évek óta tartó állati, madarakhoz köthető H5N1 világjárvány az emberhez is utat találhat a háziállatainkon keresztül. A H5N1 a legveszélyesebbnek tartott influenzaaltípus, de mégis, mekkora az esélye egy, a koronavírusnál tapasztalthoz hasonló mutálódásnak? Mi kell egy emberi járványhoz?

Ahogy már megszokhattuk, a fertőző betegségek gazdaváltása sosem egy egyszerű folyamat. Ráadásul vírusonként is eltérnek azok a képességek és folyamatok, amelyek elvezethetnek egy zoonózis, azaz állati eredetű, de emberi fertőzésre alkalmas kórokozó valódi és hatékony emberre váltásához. Az influenzavírusoknál is ismertek az ilyen folyamatok, például a reasszortment, azaz a gének keveredése különféle apró vagy jelentősebb eltérést mutató vírustörzs között. Ugyanakkor a mindenki által már megtanult, klasszikus mutációk is rendelkezésre állnak a vírus számára, hogy otthonosabban mozogjon az emberi szervezetben, akár azok közt is.

A H5N1 kapcsán az első figyelmeztető jelek a hatékony emberek közti fertőzés megjelenése, a hirtelen megjelenő több emberi eset halmozódása lehetne. Ehhez a vírusnak még bizonyos változásokat fel kell szednie, mindenesetre a szarvasmarhákban történő jelentős jelenlétük aggasztó, hiszen emlős révén a marhák egy kicsit közelebb hozhatják hozzánk a vírust. Az biztos, hogy a H5N1 madárinfluenza az elmúlt évtizedekben sosem jutott ilyen messzire eredeti madár gazdáitól, és sosem jelent meg ilyen mértékben emlősökben. Ugyan jelenleg főként állategészségügyi problémáról van szó, most van itt az idő, hogy az az is maradjon, és ne jusson át emberekre.

Egy állatgondozóról már írt a bejegyzésében, aki megfertőződött, neki kötőhártya-bevérzése volt, légúti tüneteket nem mutatott. Azóta jelentettek újabb fertőzöttet?

Ez idáig az amerikai szarvasmarha-farmokkal összefüggésben két emberi esetet jelentettek. Mindketten az eddig ismert séma szerint, azaz az alapvetően madárinfluenzaként ismert H5N1-gyel fertőzött állatokkal közvetlenül érintkeztek, a vírust nagy dózisban kapták. Ez a séma ismert az eredeti madár gazdák esetében is. Az Influenza A H5N1 vírust évtizedek óta ismeri az emberiség, összesen 889 emberi megbetegedést jegyeztek fel 23 országból. A mostani fertőzések a köztesgazdaként felfogható szarvasmarhákról történtek. A kötőhártya bevérzés a vírus bejutásának módjával függ össze, korábbról madarakról való fertőzésnél ez is ismert volt.

Arról, hogy a texasi szarvasmarhák között Influenza H5N1 járvány zajlik, egészen addig nem tudták, amíg a vírus genetikai maradványait ki nem mutatták a boltokban kapható tejek többségében?

Nem, a vírus jelenlétét szarvasmarhákban elsőként a betegség tüneteit is mutató, főként idősebb szarvasmarhákban mutatták ki három amerikai államban. A marhák levertek voltak, étvágyuk csökkent és a tejhozamuk is. Ez azért érdekes, mert a betegség jeleit mutató szarvasmarhák teje nem jut piacra. Miután kiderült, hogy a piacon kapható termékekben mégis kimutathatóak a vírus maradványai, nyilvánvalóvá vált, hogy azt tünetmentes állatok is üríthetik. Nemrég egy tudományos bírálaton nem átesett tanulmány kimutatta, hogy a szarvasmarhák tőgyében található sejtek igazán jól fel tudják venni a vírust, és valószínűleg emiatt ott nagyobb mennyiségben fel is szaporodhat. Hozzá kell tenni, hogy az alapvetően madárinfluenzának számító H5N1 fertőzési folyamatai szarvasmarhákban nagyrészt ismeretlenek, itt most sok mindent kell egyezerre vizsgálni.

Az említett, boltban talált tejek már nem voltak fertőzőek, de hőkezelés nélkül veszélyesek?

A pasztőrözés egy régóta ismert, nagyon hatékony módszer a mikróbák (baktériumok, vírusok stb.) elölésére és a tejtermékek élelmiszerbiztonságának növelésére. Nem volt tehát meglepő, hogy a fertőzőképességet célzó vizsgálatok szerint a H5N1 vírus sem veszélyes a hőkezelt tejben. A helyzet azonban más a kezeletlen tej esetében, annak fogyasztása semmilyen formában, egyáltalán nem javasolt.

Ön éppen Amerikában volt az elmúlt napokban. Mit tapasztal, mekkora figyelmet kapnak a texasi történések akár a tudományos, orvosi körökben, akár a hírekben? Hoztak-e állategészségügyi, humán járványügyi intézkedéseket a járvány terjedésének megakadályozása vagy akár – ha ilyesmi lehetséges – az emberre átterjedése megelőzése érdekében?

Számos területen látni mozgolódást. Jómagam kutatóként leginkább a vírus újabb folyamatainak gyors megismerését célzó kutatási kapacitások növelését látom. Nemrég jelentettek be például egy 200 millió dolláros kutatás-fejlesztési csomagot az állatok közti terjedés megértésére és fékezésére, a farmok járványbiztonságának növelésére, vakcinafejlesztésre, élelmiszerbiztonsági kutatásokra, illetve hatékonyabb monitoring vizsgálatokra (például szennyvízvizsgálatok). Ezen felül az amerikai járványügyi hatóság, a CDC is kiadott egy, a farmokon dolgozó emberek munkavédelmi ajánlásait tartalmazó anyagot a további humán esetek megelőzésére. Egyelőre nagyon kevés esélyt látni egy emberi világjárványra, de kétségtelen, hogy a vírus feszegeti a határait, és ez komplex megelőzési intézkedéseket sürget.

Arról van bármi információja, hogy Amerikán túlra került fertőzött állat tejéből vagy húsából?

Jelenlegi ismereteim szerint nem. Több kollégával is kapcsolatban vagyok, akik már dolgoznak a vírus monitorozásán különféle állatokban, vagy éppen kapacitásokat növelnek, hogy amennyiben diagnosztikai vagy egyéb munkára lenne szükség, minden készen álljon. Mi is ez utóbbit tesszük Pécsen.

Úgy fogalmazott korábban, hogy ismét csak futunk az események után. Mit kellene másképpen csinálnunk? Vannak olyan ­óvintézkedések ­­vagy figyelőszolgálat, amikkel megelőzhető egy újabb influenza-világjárvány? Hiszen évek óta azt halljuk, hogy ez elkerülhetetlen, és hogy a Covid-pandémiát okozó koronavírusnál ebből a szempontból sokkal-sokkal veszélyesebb az influenzavírus.

Az általam is kutatott, állati eredetű felbukkanó fertőző betegségekre nagyon jellemző, hogy egy klasszikus, több ágazatot érintő problémát jelentenek. Ezért aztán olyan diagnosztikai, hatósági, szabályozási és egyéb megfontolásokra és lépésekre van szükség, amiket egy ilyen gyorsan változó helyzetben nehéz megtenni. Erre találták ki az Egy Egészség (angolul One Health) koncepciót, amely kimondja, hogy az emberek egészsége szorosan összefügg a környezetünk és az állatvilág egészségével. Ha meg tudunk őrizni egy egészséges ökoszisztémát vagy egészséges szarvasmarha ágazatot, akkor a mostanihoz hasonló helyzetekre kisebb esély lenne.

