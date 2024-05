Válságban az autóipar, hatalmas a zuhanás

Az autóipar válságáról beszéltek a vállaltvezetők a Videoton konferenciáján Székesfehérváron. A kereslet visszaesése miatt szenved a legtöbb cég, amiben kulcsszerepe van az elektromos autók zuhanásának. Sinkó Ottó szerint "ma már egész Európa lett Európa beteg embere". A cégvezetők szerint a kontinens számos hibát követett el, amiben a legnagyobb az volt, hogy ráerőltetett egy iparágra egy trendet.

Az ipar visszaeséséről, az autóipar válságáról és a következő időszak nehézségeiről beszéltek a vállalatvezetők. A résztvevők nagyrészt egyetértettek abban, hogy Kínával szemben védővámokat kell alkalmazni Európában, ez azonban nem oldja meg a kontinens versenyképességi problémáit.

Kis István, Harman Becker ügyvezető igazgatója, alelnöke szerint a tavalyi mérsékelt visszaesés után idén 10%-kal csökkenhet az árbevételünk, amiben a német autóipar helyzete tükröződik. Az elektromos autózás üteme is elmarad attól, amit vártunk. "Az autóipari megatrendek azonban hosszú távon igazak lesznek" - tette hozzá.

Az elektromos autózás megtorpanást jelez. A nagy megrendelőink 15 és 40% között vették vissza a megrendeléseinket idén, volt olyan, aki 80%-kal csökkentette a szerződéses megrendeléseket – mondta Karikó Zsolt, a Hanon Systems ügyvezető igazgatója. Ahol növekedést látunk a megrendelésekben, az a belsőégésű motorokkal gyártott autóknál jelentkezik. Sok gyártó nagy elánnal vágott bele az elektromos autózásba, ami nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

Szincsák Attila, a DENSO Gyártó Magyarország alelnöke kiemelte: mi hiszünk a belsőégésű motorok közeljövőjében, ennek köszönhetően nem látjuk a kedvezőtlen hatásokat. "Európa lábon lőtte magát, aztán ettől úgy megijedt, hogy tüdőn lőtte magát" - fogalmazott. Azzal, hogy Európa ráerőltetett egy iparágra egy trendet, elindult egy olyan folyamat, amiben a vállalkozások csak kapkodják a fejüket - mondta. Egy benzines autó gyártásához kell 10 ember, egy elektromoshoz viszont csak 3. Németország pedig rácsodálkozott, hogy elkezdődtek az elbocsátások az elektromos autók gyártása következtében. A második rácsodálkozás Kína volt, aztán be is engedjük őket a piacunkra. "Őrült nagy hibákat követett el Európa" - hangsúlyozta.

Lakatos Péter, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója szerint Európa ma nem egy szexi dolog. Az USA jól halad, a kínaiakkal kapcsolatban sok kifogásunk lehet, de nagyon nyomulnak. Magunkra vessünk, ha ezt hagyjuk. A kínai vevők jönnek, csak nem vásárolni, hanem kémkedni - fűzte hozzá Lakatos Péter. Kismértékű növekedésről beszélt az idei évben Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója. Kiemelte, hogy Európa visszaesése egyértelműen érződik. „Európa megöregedett. (…) Ma már egész Európa lett Európa beteg embere” – mondta Sinkó.

Ma már az a legnagyobb kérdés, Európa hogyan tudja megfékezni a kínai cégek előretörését. A vállalatvezetők szerint az EU-nak vannak olyan adminisztratív eszközei, amivel lassítani tudja a kínai autók előretörését. Leginkább a védővám működnek a kínaiak ellen.

Frank Iepema, a Hydro Exrusion Hungary ügyvezető igazgatója elmondta, hogy náluk is nagymértékben csökkent a megrendelések száma. Úgy vélte, hogy most alacsony a kereslet, azonban a felfutás időszaka is gyors lesz, nem látja negatívan a jövőt. „Látjuk, hogy a kínai versenytársak növekednek (…), és a vásárlók támogatások hiányában szívesen választják az olcsóbb kínai autókat” – fogalmazott. Úgy vélte, hogy a BYD gyára hiába jön ide, a beszállítók nem fognak tudni kapcsolódni hozzá.

Karikó Zsolt, a Hanon Systems ügyvezető igazgatója szerint Kína és Korea behozhatatlan előnyre tett szert az akkumulátorgyártásban. Ő is úgy véli, hogy nem piaci alapon működnek ezek a cégek. „Olyan támogatásokat élveznek a kínai cégek, amivel képtelenség versenyezni” – tette hozzá.

Sosem szimpatizáltam Kínával - mondta Sinkó Ottó, aki szerint valamilyen mértékű védővám indokolt. Szerinte kockázatos döntés volt, hogy ilyen sok akkugyár jön Magyarországra. Az iváncsai fejlemények, elbocsátások alapján ez már látszik is. Valamilyen mértékű akkugyártásra szükség van, de úgy véli, hogy Magyarország már nem az egyensúly irányába megy ebben a kérdésben.

Tibor Dávid, a Masterplast elnöke kiemelte, hogy 2023-ban az építőipar három év kiváló teljesítménye után satufékkel megállt, szinte lefagyott. Egy nagyon alacsony szinten van az építőipar, most regenerálódik. "Európában át kell gondolnia, hogy a következő 5-10 évben hol tudja felvenni a versenyt" - mondta, kiemelve azt, hogy egyre fogynak a lehetőségek.

Szincsák Attila azt mondta, a stratégiájuk szerint a következő öt évben az üzletük egyharmadának Európától függetlennek kell lennie. Kiemelte, hogy az összes kolléga átképzését megkezdték, ami szükséges ahhoz, hogy a következő időszakban is meg tudják őket tartani. Megemlítette, hogy közel 500 fülök-szigeteki dolgozójuk van, akik sikeresen beintegrálódtak. "Épp most tanítjuk meg őket helyesen biciklizni" - mosolyogtatta meg a közönséget.

Ha lett volna 500 magyar jelentkező, akkor nem lett volna 500 fülöp-szigeteki - fűzte hozzá Lakatos Péter. Az automatizálást mindenki hajtja, éppen a munkaerőhiány miatt, és azért, hogy ne kelljen munkaerőt importálni. Most azonban a régiót sújtó munkaerőhiány miatt külföldről is kell dolgozókat hozni.

Frank Iepema szerint Európa extrém lassan hozza meg a döntéseket, de össze kell fognunk a kínai dominanciával szemben. A jövővel kapcsolatban egy másik aspektusról is beszélt. Amikor Pesten éltem, akkor abban a házban több családot is megismertem, de ezeknek a családoknak a gyermekei ma már Nyugat-Európában élnek, senki sincs már itt, Magyarországon - hangsúlyozta. A fiatalokat itt kell tartani, támogatni őket, az oktatást és az innovációt.

Nem lehet cél Olcsó Jánosok országát építi Magyarországon - fűzte hozzá Kis István. A tehetségeket itt kell tartani, de ezt csak úgy lehet, ha nem engedjük meg azt, hogy szegregáció legyen és azt sem, hogy ne jussanak hozzá egyesek a minőségi oktatáshoz.

Címlapkép forrása: Getty Images