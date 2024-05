Fordulópontot remél a Bizottság az európai gazdaságban

A gazdaság 2023. évi általános stagnálása után 2024 elején a vártnál jobban alakult a növekedés és folytatódott az infláció csökkenése, ami az előrejelzés távlatában az aktivitás fokozatos bővülésére enged következtetni - írja az Európai Bizottság friss, tavaszi előrejelzésében, amelyre érezhetően rányomták a bélyegüket az utóbbi egy-két hónap élénkülésre utaló gazdasági adatai.

Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint az uniós GDP növekedési üteme

2024-ben 1,0%, az euróövezeté pedig 0,8% lesz,

majd 2025-ben 1,6%-ra, illetve 1,4%-ra gyorsul.

Az infláció (HICP) a 2023. évi 6,4 %-ról

2024-ben az unióban várhatóan 2,7 %-ra (az eurózónában 2,5%-ra),

2025-ben pedig 2,2 %-ra (EZ: 2,1%) esik.

A Magyarországra vonatkozó prognózisok itt olvashatók:

A magánfogyasztás gyorsulása beindítja a növekedést

Az Eurostat előzetes gyorsbecslése szerint 2024 első negyedévében a GDP az EU-ban és az euróövezetben is 0,3%-kal nőtt. E minden tagállamra kiterjedő általános bővüléssel a jelek szerint véget ért a gazdaság 2022 utolsó negyedéve óta tartó stagnálása.

A gazdasági aktivitás idei és jövő évi növekedése jórészt várhatóan a magánfogyasztás folyamatos bővülésén fog alapulni, mivel a reálbérek és a foglalkoztatás folyamatos növekedése tartósan növeli a rendelkezésre álló reáljövedelmet. Az erős megtakarítási hajlandóság azonban részben továbbra is visszafogja a magánfogyasztást.

A beruházások növekedése ugyanakkor mérséklődni látszik, és a hullámvölgyben lévő lakásépítés miatt várhatóan csak apránként fog élénkülni. A hitelfeltételek az előrejelzés távlatában javulni fognak, a piacok azonban a téli helyzethez képest a kamatlábak valamelyest fokozatosabb csökkenésére számítanak.

Tovább csökken az infláció

Az euróövezeti infláció erőteljesen visszaesett a 2022 októberi 10,6%-os (éves szinten számított) csúcsértékről, idén áprilisban pedig kétéves mélypontot, 2,4%-ot ért el.

Az infláció várhatóan tovább csökken, és az idei év első hónapjaiban mért, vártnál alacsonyabb értéke alapján az inflációs célkitűzés 2025-ben még annál is korábban megvalósulhat, mint ahogy azt a téli időközi előrejelzés előrevetítette. A dezinflációt az előrejelzés szerint főként a nem energiajellegű termékek és az élelmiszerek árának alakulása fogja segíteni, miközben az energiainfláció várhatóan erősödik, a szolgáltatások inflációja pedig csak fokozatosan, a bérnyomással együtt mérséklődik. Az infláció az EU egészét tekintve várhatóan hasonló pályát követ majd, bár némileg magasabb szinten.

A munkaerőpiac továbbra is erős, bár növekedése szerény

Az uniós gazdaság 2023-ban a lassuló aktivitás ellenére több mint kétmillió munkahelyet teremtett, és így a 20–64 évesek aktivitási és foglalkoztatási rátája az év utolsó negyedévében rekordot döntve 80,1%-ra, illetve 75,5%-ra nőtt. Számos uniós munkaerőpiac továbbra is feszes. Az uniós munkanélküliségi ráta márciusban rekordalacsony, 6,0%-os volt. A munkaerőpiac jó teljesítménye az erős – többek között a migrációnak köszönhetően bővülő – munkaerő-kínálatra és a munkaerő-keresletre egyaránt visszavezethető.

A foglalkoztatás növekedése idén várhatóan 0,6% lesz az EU-ban, majd 2025-ben 0,4%-ra mérséklődik. A történelmi alacsony szinten lévő uniós munkanélküliségi ráta várhatóan e szint körül marad.

A nominális bérek növekedése a 2023. évi 5,8%-os csúcsértéket követően a dezinflációs várakozások hatására lassulni kezdett az EU-ban, és várhatóan a továbbiakban is lassulni fog.

A rendkívüli energiatámogatási intézkedések kivezetésével várhatóan csökkenni fog a tagállamok költségvetési hiánya

Az uniós tagállamok költségvetési hiányának csökkenő tendenciája a 2021. és 2022. évi jelentős eredményeket követően 2023-ban megállt, mivel lassult a gazdasági aktivitás. Az előrejelzések szerint – különösen az energiatámogatási intézkedések fokozatos kivezetésének köszönhetően – 2024-ben és 2025-ben (3,0 és 2,9%-kal) helyre fog állni a csökkenő tendencia.

A magasabb adósságszolgálati költségek és az alacsonyabb nominális GDP-növekedés mellett a GDP-arányos államadósság idén várhatóan 82,9%-on stabilizálódik az EU-ban, majd 2025-ben mintegy 0,4 százalékponttal emelkedik.

A geopolitikai feszültségek növelik a bizonytalanságot

Az elmúlt hónapokban tovább fokozódott a bizonytalanság, és nőttek a gazdasági kilátások lefelé mutató kockázatai, ami főként Oroszország Ukrajna elleni elhúzódó agressziós háborújának alakulására és a közel-keleti konfliktusra vezethető vissza. Az általános geopolitikai feszültségek továbbra is kockázatot jelentenek. Ezenkívül az egyesült államokbeli infláció tartóssága az USA-ban és azon kívül is azt eredményezheti, hogy a döntéshozók kivárnak a kamatcsökkentésekkel, szigorítva a globális pénzügyi feltételeket.

Az uniós környezetben az infláció csökkenése lassabb lehet a vártnál, ami a központi bankokat a kamatlábcsökkentések kapcsán kivárásra ösztönözheti, amíg stabillá nem válik a szolgáltatások inflációjának csökkenő tendenciája. Emellett az is előfordulhat, hogy egyes tagállamok 2025-ben további költségvetési konszolidációs intézkedéseket fognak elfogadni (ami ebben az előrejelzésben nem játszik szerepet), ami befolyásolhatja a jövő évi gazdasági növekedést. Ugyanakkor arra is van esély, hogy a megtakarítási hajlandóság csökkenése ösztönözni fogja a fogyasztás növekedését, és a lakásépítési beruházások is gyorsabban helyreállhatnak a vártnál. A kilátásokat egyre nagyobb mértékben befolyásolják az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok.

A most közzétett GDP-növekedési és inflációs előrejelzéseket az Európai Bizottság a 2024. nyári gazdasági előrejelzéssel fogja aktualizálni, amelyet várhatóan 2024 szeptemberében tesz majd közzé.

