Megszólalt az EU: magas a költségvetési hiány, idén nő az államadósság Magyarországon

Magyarország GDP-je a magas infláció és a magas kamatlábak, valamint a gyengébb külső kereslet miatt csökkenést mutatott tavaly, a háztartások vásárlóerejének javulásával és a finanszírozási feltételek enyhülésével viszont fokozatos fellendülés várható - írja az Európai Bizottság elemzése. Az infláció visszaesett a korábbi nagyon magas szintről, de a fogyasztás élénkülése, illetve az erőteljes nominálbér-növekedés várhatóan visszafogja majd a további csökkenést. Az államháztartási hiány továbbra is magas marad, a GDP-arányos államadósság pedig az idén várhatóan kismértékben nőni fog.

Megkezdődik a kilábalás

Idén 2,4%-kal nőhet a GDP Magyarországon az Európai Bizottság friss elemzése szerint a tavalyi 0,9%-os visszaesés után. Jövőre már ennél nagyobb, 3,5%-os GDP-növekedést vár a Bizottság. A fogyasztást a reáljövedelmek erőteljes növekedése fogja élénkíteni, amelyet a rugalmas munkaerőpiac, valamint a nyugdíjak és a minimálbérek infláció feletti emelése támogat 2024-ben. A beruházásokat idén a költségvetési konszolidációs erőfeszítések és a kereskedelmi ingatlanok kapacitáskihasználtsága visszafogja.

Az egyes makrogazdasági adatok alakulása az Európai Bizottság szerint 2023 2024 2025 GDP-növekedés -0,9 2,4 3,5 Infláció 17 4,1 3,7 Munkanélküliség 4,1 4,5 4 Költségvetési hiány -6,7 -5,4 -4,5 Államadósság 73,5 74,3 73,8 Folyó fizetési mérleg egyenlege 0,3 0 -1,4 Forrás: Európai Bizottság

Az előrejelzés szerint 2025-ben a kapacitáskihasználás növekedése, a közvetlen külföldi tőkebefektetésekből finanszírozott nagy projektek, valamint a lakások vásárlását és felújítását célzó kormányzati támogatási programok hatására újra fellendülnek a beruházások. Az exportot a globális kereslet élénkülése és a folyamatban lévő FDI-projektek fogják támogatni. A növekvő belföldi kereslet azonban várhatóan fellendíti az importot, ami a folyó fizetési mérleg egyenlegét a 2023-as kis többletről 2025-re a GDP 1,4%-át kitevő hiányba fordítja át.

A reálbérek gyorsan nőnek

A 2023-ban csökkenő kibocsátás közepette a vállalatok elbocsátások helyett főként a munkaidőt csökkentették, de a munkanélküliségi ráta így is 4,6%-ra emelkedett 2024 első negyedévében. A munkaerőpiac összességében továbbra is feszes maradt, bár ezt némileg enyhítette a növekvő munkavállalói részvétel és a külföldi munkavállalók beáramlása. Ahogy a gazdasági fellendülés felgyorsul, a munkaórák és a foglalkoztatás is emelkedni fog, ami 2025-re 4%-ra csökkenti a munkanélküliségi rátát. A növekvő munkaerő-kereslet közepette a reálbérek az előrejelzések szerint 2024-ben és 2025-ben dinamikusan emelkednek.

A HICP-infláció a 2023 első negyedévében elért 25,9%-os csúcsról 2024 első negyedévében 3,6%-ra csökkent, mivel a korábbi energia- és élelmiszerár-emelkedések hatása már a múlté, és a fogyasztói kereslet csökkent. Az energia, élelmiszer, alkohol és dohány nélkül számított HICP azonban 2024 első negyedévében 6,1%-kal emelkedett.

A magas bérnövekedés, az erősebb fogyasztói kereslet és az egyes ágazatokban a visszamenőleges árképzés fenntartja az inflációs nyomást 2024-ben.

Ezek várhatóan csak fokozatosan enyhülnek 2025-ben. A jövedékiadó-emelések és a magasabb kiskereskedelmi adó szintén hozzájárulnak az inflációhoz 2024-ben. Összességében a HICP-infláció a 2023-as 17%-ról 2024-ben 4,1%-ra, 2025-ben pedig 3,7%-ra mérséklődik.

A gazdasági kilátásokat jelentős bizonytalanság övezi. A fiskális konszolidációs erőfeszítések a GDP-növekedést korlátozhatják, de magasabb inflációt is eredményezhetnek. Ugyanakkor a magánfogyasztás vártnál gyorsabb fellendülése vagy a minimálbér további nagymértékű emelése mind a GDP-növekedését, mind az inflációt növelheti.

A költségvetési hiány továbbra is magas

A költségvetési hiány a 2022-es 6,2%-ról 2023-ban a GDP 6,7%-ára emelkedett. A nagymértékű költségvetési elcsúszás a bevételek alulteljesítésének tulajdonítható, ami a vártnál gyengébb gazdasági teljesítményt tükrözi, valamint a kiadások túllépésének, különösen a kamatok, a nyugdíjak és a közszférában látható béremelések miatt.

Az előrejelzés szerint 2024-ben a hiány a GDP 5,4%-ára csökken, ami a gazdaság fellendülésének, illetve és a közműszolgáltatóknak a szabályozott energiaárakból származó veszteségeik fedezésére nyújtott alacsonyabb tervezett támogatásoknak köszönhető. A magas energiaárak hatásának enyhítését célzó intézkedések nettó költségvetési költsége - beleértve az energiaágazatból beszedett váratlan nyereségadót - a becslések szerint a GDP 1,6%-áról 2023-ban a GDP 0,9%-ára csökken 2024-ben és 0,4%-ára 2025-ben. A Bizottság szerint tehát a hiány magasabb lesz idén, mint a kormány által várt 4,5%.

A hiány az előrejelzések szerint 2025-ben intézkedések nélkül a GDP 4,5%-ára csökken, amit a tovább javuló makrogazdasági kilátások is támogatnak. Az ágazati és a nyereségadók 2025-re tervezett fokozatos kivezetése a becslések szerint a GDP 0,5 százalékpontjával csökkenti a bevételeket. A kiadások növekedése várhatóan visszafogott lesz, mivel a kamatkiadások az inflációhoz kötött kötvények alacsonyabb kamatai miatt csökkennek.

A magas hiány miatt azonban az adósság emelkedik. Az előrejelzés szerint az adósság 2024-ben az alacsonyabb nominális GDP-növekedés és a magas költségvetési hiány miatt a GDP 74,3%-ára emelkedik, majd 2025-ben ismét 73,8%-ra csökken.

Címlapkép forrása: EU