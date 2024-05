Nagyobb veszélyben van „a Föld tüdeje”, mint korábban bárki gondolta volna

Egy friss tanulmány szerint az Amazonas esőerdejének több mint egyharmada nehezen lábal ki a szárazságokból. A fejlemény aggodalomra ad okot a világ legnagyobb trópusi erdejének és szén-dioxid-megkötőjének jövője felől, mivel ezek az események a rendszer visszafordíthatatlan károsodásának küszöbén állnak - írta a The Guardian

Az elmúlt két évtized során négy rendkívüli aszály sújtotta a brazíliai Amazonas-medencét, ami arra utal, hogy az emberi tevékenység által előidézett éghajlatváltozás komoly stresszt jelent az erdő növényzetére. Az Amazonas délkeleti részein az aszályok intenzitása és gyakorisága növekszik, ami lassítja a növényzet regenerálódását. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban közzétett tanulmány 2001 és 2019 közötti műholdfelvételeket elemzett. A kapott képek alapján megállapították, hogy

a régió érett növényzetének 37%-a mutat lassulást. Különösen a délkeleti Amazonasban található erdős területek veszélyeztetettek.

Johanna Van Passel, a tanulmány vezető szerzője szerint a műholdfelvételek csak egy részét tárják fel a valós helyzetnek. A problémák sokkal súlyosabbak lehetnek a lombkorona alatt. Az esőerdő fontos szerepet játszik szén-dioxid megkötésében, de ez a képesség csökkenhet az éghajlatváltozás hatására. A területet egyébként gyakran nevezik „a Föld tüdejének” is éppen emiatt.

A kutatók szerint az Amazonas tavaly súlyos aszályt szenvedett el, ami rekordalacsony vízszintekhez vezetett és tömeges állatpusztulást okozott. A vízhiányos időszakok intenzitása és gyakorisága várhatóan tovább fog növekedni a globális felmelegedés miatt. A tanulmány hangsúlyozza, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az erdő védelme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. Van Passel arra figyelmeztet, hogy

ha nem cselekszünk időben, akkor az Amazonas elérhet egy vissza nem fordítható pontot.

Címlapkép forrása: Getty Images