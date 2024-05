Döcög az euróbevezetés a régiónkban

Megéri gyorsan bevezetni az eurót? Jár-e növekedési előnnyel a közös fizetőeszköz használata? Milyen hatással van az inflációra, a beruházásokra, illetve az államadósság finanszírozására és a hozamokra az euró bevezetése? Háromrészes cikksorozatomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. Az első részben áttekintem a régiós országok euróbevezetési stratégiáit.

Az euró bevezetését folyamatos és élénk vita kíséri – nem csak Magyarországon, de a régió más országaiban is. Vannak olyan régiós tagállamok, amelyek már több (például Szlovákia) vagy kevesebb (Horvátország) ideje eurót használnak, míg többen még a bevezetés előtt állnak.

Románia

A bevezetés útja nem egyszerű. A régiós országok a csatlakozással vállalták az euró átvételét, ám ez sok esetben még 20 év után sem történt még meg. A bevezetés sokszor még abban az esetben sem egyszerű, ha erre megvan a politikai akarat – mint például Románia vagy Bulgária esetében. 2023. elején a román pénzügyminiszter még arról beszélt, hogy a 2029-re tervezett uniós csatlakozást szeretnék előrehozni 2026-ra, idén azonban utódja, Marcel Boloș már azt fejtegette, hogy 7 év lehet szükséges a költségvetési hiány lefaragásához és így az euró bevezetéséhez. Tegyük hozzá: Klaus Iohannis államfő már tavaly tavasszal úgy nyilatkozott, hogy a válságoktól sújtott gazdasági helyzetben nincs realisztikus céldátum a bevezetésre.

Bulgária

Bár azt gondolnánk, hogy egy kvázi-eurót használó ország (Bulgáriában 1997 óta valutatanács működik, azaz a leva árfolyama az euróhoz van kötve) esetében a bevezetés már csak papírforma, ez korántsem így van. Bulgária az euró bevezetését eredetileg 2024. elejére tervezte, majd ez 2025. elejére csúszott, ám a legújabb hírek szerint ez még mindig nem a végleges dátum, a kritériumok (elsősorban az infláció) nem teljesítése miatt a bevezetés tényleges dátuma 2025 közepe, vagy még inkább 2026 lehet – bár kiskapuk elképzelhetőek. A helyzetet a politikai zűrzavar is bonyolítja: 1 hónapja megbukott a kormány, így új választásokat kell tartani – 3 év alatt a hatodikat. Bulgáriában egyébként a választók is meglehetősen szkeptikusak az euró átvételét illetően, aggódnak az ebből származó inflációs sokk miatt.

Lengyelország

Lengyelországban a megváltozott politikai környezet alapján arra számítanánk, hogy napirendre kerül az euró bevezetése – ez eddig nem történt meg, bár ezt már többen a választások előtt is megjósolták, azaz euró tekintetében a sokak által várt radikális változás elmaradt. Ennek magyarázata lehet az is, hogy bár Donald Tusk az Európai Unióhoz való közelebb kerüléssel kampányolt, az euró bevezetése mégsem olyan egyszerű: a koalíción belül sincs egyetértés róla, ráadásul alkotmányt is kellene módosítani, amihez a kormánynak nincs meg a szükséges többsége. Egyébként a lengyelek többsége ellenzi az euró bevezetését annak ellenére is, hogy az árfolyam volatilitása nehézségeket okoz a gazdaságban. Adam Glapinski, a lengyel jegybank elnöke szerint az euró bevezetése egyelőre hátrányos lenne Lengyelország számára, azt akkor érdemes napirendre venni, ha az ország fejlettsége eléri az uniós átlagot – várhatóan tehát 8-10 év múlva.

Csehország

Még érdekesebb a helyzet a régió legfejlettebb országában, Csehországban, ahol majdnem elindultak az euró bevezetése felé vezető úton, ez azonban koalíciós válságot okozott, így a kérdés egyelőre lekerült a napirendről. Az euró bevezetéséhez kapcsolódó rövid kaland idén január 1-jén kezdődött, amikor is Petr Pavel elnök bejelentette, hogy itt az idő, hogy annyi év után konkrét lépéseket tegyenek a közös valuta átvétele érdekében. A következő lépés február 5-én történt, amikor Martin Dvořák, európai ügyekért felelős miniszter tanácsadóját kormánybiztossá nevezte ki az euró bevezetésére irányuló törekvések koordinálása érdekében. Erről azonban nem volt koalíciós egyeztetés, márpedig Petr Fiala miniszterelnök pártja nem euró párti, így a koalíció életben tartása érdekében vissza kellett vonnia a „Mr. Euro” posztot. A kaland eredményeként az a döntés született, hogy a Nemzetgazdasági Tanácsnak jelentést kell készítenie az euró bevezetése kapcsán, és ez meghatározza majd a további lépéseket. Míg Dvořák azt javasolta, hogy 2030-ban vezessék be az eurót, Zbynek Stanjura pénzügyminiszter azzal érvelt, hogy egyelőre teljesen felesleges céldátumot kitűzni, hiszen ahhoz teljesíteni kellene a csatlakozási kritériumokat. A vita végeredményeként az idei választások előtt a jegybank és a Pénzügyminisztérium közös ajánlására már nem várható konkrét céldátum kijelölése az euró bevezetésére.

Az euró bevezetése tehát nem megy gördülékenyen a régió többi országában sem.

De egyáltalán megéri bevezetni az eurót?

Sietni kell vagy ráérünk arra még?

Az elemzés során megvizsgálom, hogy hogyan alakult az eurót használó és nem használó országok gazdasági növekedése, inflációja, mennyire tudtak növekedni a bérek, hogyan alakultak a hosszú hozamok, illetve mennyire járult hozzá az euró használata az egyes országok tőkevonzó képességéhez, beruházásaihoz. A vizsgálat ezekben a napokban különösen is időszerű, hiszen nemrégiben ünnepelte a legtöbb régiós tagország az Európai Unióhoz való csatlakozás 20. évfordulóját.

