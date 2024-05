Nem elég alacsony az infláció Amerikában, továbbra is óvatos a jegybank

Megjelent a Federal Reserve április 30-május 1-jei ülésének jegyzőkönyve, a legfrissebb Fed minutes vagy Fed percek.

A tisztviselők úgy látják: még nem jött el az ideje az irányadó kamatok csökkentésének, mivel az infláció mértéke továbbra is meghaladta a Fed által kitűzött 2%-os célt.

A Fed döntéshozói ezen az ülésen határoztak arról, hogy az irányadó kamatlábát az 5,25-5,5%-os sávban tartják, azon a 23 éves csúcson, ahol 2023 júliusa óta látható.

Az inflációs adatokban némi javulás figyelhető meg; az áprilisi fogyasztói árindex 3,4%-os éves növekedést mutatott. Ennek ellenére a fogyasztók körében végzett felmérések szerint az amerikai állampolgárok továbbra is magas inflációt érzékelnek. A jegyzőkönyv szerint több tisztviselő is rámutatott arra, hogy az alacsony és közepes jövedelmű háztartások pénzügyei egyre nagyobb nyomás alatt állnak. Ez többek közt a hitelkártyák és "vásárolj most, fizess később" szolgáltatások használata miatt is jelentős.

A Fed optimista maradt a gazdaság növekedési kilátásaival kapcsolatban, de elismerte, hogy bizonytalan abban, mennyi időbe telik az infláció visszatérítése a 2%-os célhoz.

Jerome Powell Fed-elnök óvatos hangnemet ütött meg nyilvános megjegyzéseiben. A vezető hangsúlyozta: most türelemre van szükség, hiszen meg kell várni, hogy az eddig hozott, monetáris politikával kapcsolatos döntések beérjenek.

A piac jelenleg 60%-os esélyt lát arra, hogy szeptemberben bekövetkezik az első kamatvágás. Az év eleji várakozásokhoz képest ez jelentős változást jelent.

