Fokozódhat-e a közel-keleti feszültség az iráni elnök halála után?

Ebrahím Raíszi halála nem csak Irán jövőjére, de az ország közel-keleti pozíciójára és a térség stabilitására is hatással lehet. Tekintettel arra, hogy a gázai válság tavaly októberi kitörése óta a régió történelmileg szinte példátlan instabilitáson megy keresztül, sokakban felmerült a kérdés, hogy Raíszi kiesése növelheti, vagy csökkentheti a feszültségeket.

A világon senki nem volt arra felkészülve, hogy az iráni elnök, Ebrahím Raíszi és külügyminisztere tragikus hirtelenséggel életét veszti egy repülőgép-balesetben múlt hét vasárnap. Iránban azonnal életbe léptek az átmenetet elősegítő mechanizmusok:

az államfői pozíciót ügyvivő jelleggel Raíszi helyettese, Mohammed Mokhber vette át,

külügyminiszteri székbe pedig a korábban nukleáris főtárgyalóként dolgozó Ali Bagheri Káni került.

Ezzel párhuzamosan az államigazgatás elkezdett felkészülni az alkotmány által előírt, 50 napon belül tartandó elnökválasztásra.

Nincs egyértelmű utód

A jogi folytonosság fenntartása mellett persze az esetnek mélyreható politikai következményei lehetnek. Az elnök halálának legnagyobb hatása rövid távon az iráni belpolitikában látható. Az ország politikai rendszerében ugyan a legfőbb vallási vezető a legmeghatározóbb személy, az elnök személye sem elhanyagolható, két okból kifolyólag.

Egyrészt az ő és kormányának feladata, hogy végrehajtsa az állami szakpolitikákat a legfőbb vallási vezető által meghatározott stratégiai keretben. Ennek módja pedig nagyban függ az elnök személyétől, kapcsolataitól stb.

Másrészt, ahogy az elmúlt ciklusokban is láthattuk, a pozíciót elfoglaló személy több-kevesebb sikerrel megpróbálhat egy saját hatalmi központot létrehozni az államon belül, ezzel aktív szereplővé válva az országon belüli politikai vetélkedésnek.

Raíszinek 2021-es beiktatása óta ez érdemben nem sikerült. A politikus legfontosabb feladata az volt, hogy levezényeljen egy konzervatív keményvonalas irányváltást az országban a mérsékeltnek tekintett Hasszan Róháni nyolcéves kormányzását követően. Ebben a szerepben Raíszi nem tudott népszerűséget vagy társadalmi bázist építeni, és szinte minden tekintetben a legfőbb vallási vezetőtől függött.

Kiesése éppen ezért közvetlenül nem fogja felbolygatni a meglévő hatalmi egyensúlyt az országban.

Ugyanakkor Raíszi halála, ha hatalmi vákuumot nem is okozott, de mindenképp egyértelművé tett egy kettős vezetői válságot. Egyrészt a politikusnak nincs egyértelmű utódja az elnöki székben. Eddig nem volt olyan választás az országban, amikor ilyen rövid idővel a voksolás előtt ne lehetett volna legalább sejteni, hogy kit szeretnének a pozícióban látni az iráni elitek. Ráadásul, mivel a mérsékelteket és reformereket egyre inkább kitiltották a versenyből, a választási részvételi kedv az elmúlt időszakban egyre jobban csökkent. Ez már önmagában is komoly dilemmát jelent a következő 50 napra a vezetés számára.

Másrészt, ami még ennél is nagyobb baj a rezsim számára, hogy Raíszi volt feltételezhetően a kiszemelt utódja Ali Hameneinek, a jelenlegi legfőbb vallási vezetőnek. Hamenei már idős és egészségügyi állapota is romlik, ezért az utódlás kérdése szinte bármikor napirendre kerülhet. Raíszi ebben a pozícióban évtizedekre meg tudta volna határozni az ország jövőjét. Az utód keresése kiemelt feladat lesz a következő években, és enyhén szólva sem tülekednek a jobbnál jobb jelöltek.

Irán közel-keleti pozíciója változatlan marad

A vezetői válság ellenére ugyanakkor nem várható, hogy Irán külpolitikája vagy regionális, globális helyzete érdemben változna. Az ezekhez kapcsolódó stratégiai döntésekről nagyrészt a legfőbb vallási vezető dönt, másrészt pedig arra nagy hatással van egy másik országon belüli erőközpont, a Forradalmi Gárda. Ennek a szervezetnek a hivatalos célja az 1979-es iszlám forradalom védelme, amelyre hivatkozva a Gárda vezetői hatalmas katonai és gazdasági hatalmat építettek ki, és határozták meg az ország kül- és biztonságpolitikáját.

Éppen ezért az elmúlt években a gyakran Raíszihez kötött, de igazából a legfőbb vallási vezetőnek betudható külpolitika is folytatódni fog.

Ennek számunkra legfontosabb eleme az Oroszországgal és Kínával való stratégiai partnerség elmélyítése volt. Ez már eddig is megnyilvánult különböző politikai és gazdasági projektekben, talán leglátványosabbá ugyanakkor a Moszkvának nyújtott iráni támogatás vált az ukrajnai háborúban.

Emellett folytonosságra számíthatunk olyan stratégiai fontosságú kérdésekben,

mint a nukleáris program előmozdítása,

a térség Irán-barát állami és nem-állami szereplőinek (köztük a palesztin Hamász vagy a libanoni Hezbollah) támogatása,

illetve az Izrael-ellenesség

vagy a szaúdi-iráni normalizáció fenntartása.

Mit léphetnek Irán vetélytársai?

Raíszi halálának legfontosabb kézzelfogható hatása Irán nemzetközi pozíciójában a bürokrácia és az államigazgatás figyelmének belső lekötése lesz. Bármennyire is korlátozott az elnök és a külügyminiszter hatásköre a stratégia alakításában, a végrehajtásért ők felelnek. A világ összes országában lelassulna a döntéshozatal és -végrehajtás még egy tervezett hatalomátadásnál is, nemhogy egy hirtelen jött eset kapcsán, amely ráadásul választások kiírását is magába foglalja.

Éppen ezért az Iszlám Köztársaság ellenfelei az iráni cselekvőképesség vélt vagy valós korlátozottságát megpróbálhatják kihasználni. Az Iszlám Állam legutóbb idén januárban bizonyította, hogy képes nagyobb akciókat végrehajtani az országban, stratégiájukba pedig maximálisan beleillik egy ilyen kényes helyzetben merényletet szervezni. Mivel a síita iszlamista teheráni kormány az elmúlt tíz évben aktívan fellépett a szélsőséges szunnita csoporttal szemben Szíriában és Irakban, a dzsihádisták számára prioritás az Irán elleni fellépés.

A térség egyéb szereplői szempontjából már komplikáltabb képet láthatunk. Szaúd-Arábia, a Perzsa-öböl térségének másik nagyhatalma évtizedek óta rivalizál Iránnal, a kettejük közötti viszony pedig a 2010-es években igencsak kiélesedett. Ugyanakkor mindkét vezetés belátta, hogy a feszültségek nem vezetnek érdemi előnyökhöz, a mindkettejük által priorizált gazdaságfejlesztést pedig kifejezetten hátráltatja. Éppen ezért a két ország tavaly normalizálta kapcsolatait, azóta pedig mindketten tartózkodnak egymás kihívásától. Ráadásul Raíszi halálát követően a 88 éves Szalmán szaúdi királyt is kórházba szállították tüdőgyulladással, ami miatt a nagyhatalmú trónörökös, Mohamed bin Szalmán el is halasztotta az erre a hétre tervezett japán útját.

Szaúd-Arábiával szemben Izraelben talán több motiváció lehet az Iránnal szembeni fellépésre, különösen mivel a két ország közötti feszültség az elmúlt hónapban történelmi magasságokba emelkedett. Nem véletlen, hogy sokan még kézzelfogható bizonyítékok hiányában is az izraeli titkosszolgálatokat sejtették az iráni elnök halála mögött.

Racionálisan egy Irán-elleni izraeli fellépés ellen szól az a rengeteg kihívás, amivel az izraeli kormánynak szembe kell néznie jelenleg:

a gázai háború húzódik,

a háborús koalíció a bukás szélén áll,

a Nemzetközi Büntetőbíróság pedig elfogatóparancsot adhat ki a kormányfővel és a védelmi miniszterrel szemben.

Végül persze nem feledkezhetünk el az Egyesült Államokról sem, ahol nagyon reménykednek az Iszlám Köztársaság bukásában. Jelenleg ugyanakkor Washington is választásokra készül, ráadásul a Biden-kormány mindent megtenne azért, hogy ne a külpolitikára (és azon belül se a Közel-Keletre) kelljen koncentrálnia. Éppen ezért az ő részükről sincs nagy valószínűsége egy fellépésnek.

Az amerikai kormány ráadásul ügyes retorikai egyensúlyozást hajtott végre az elnök halála kapcsán: szolidaritást nyilvánított ki, de túlzottan nem gyászolta meg Raíszit, és a helikopterroncsok keresése során nyitott is volt a segítségnyújtásra, amelyet végül hivatalosan logisztikai okokból nem tudott megtenni. Ez a kimértség is mutatja, hogy ugyan a politika nem szűnik meg egy ilyen tragédia kapcsán sem, de a folyamatok most mindenkit inkább óvatosságra intenek.

