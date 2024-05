Boldogok vagyunk, csak közben összeomlott a gazdaságunk – Riadót fújt a világ egyik legelzártabb országának vezetője

Szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít. Mindez igaznak is tűnt Bhután esetében, amely a „bruttó nemzeti boldogság” (GNH) filozófiájával eddig úgy tűnt, sikeresen tudott egyensúlyt teremteni az állampolgárok jóléte és a gazdasági növekedés között. Csakhogy az ország új miniszterelnöke szerint sürgős változásra van szükség, az ország gazdasága ugyanis az összeomlás szélén tántorog.

Bhután kormányzási filozófiája, a "bruttó nemzeti boldogság" világszerte elismerést váltott ki a gazdasági növekedés és az állampolgárok jólétének egyensúlyba hozásáért. De az újonnan megválasztott miniszterelnök, Tshering Tobgay a "Bruttó Nemzeti Boldogság 2.0"-ról szóló legutóbbi felszólalásai azt sugallják, hogy valamilyen szintű változás van folyamatban, mivel az ország gazdasági válsággal küzd, amely - ahogy Tobgay mondta -

az összeomlás szélén tántorog.

A bruttó nemzeti boldogság (GNH) és ami mögötte van



A bruttó nemzeti boldogság (GNH), amelyet néha bruttó hazai boldogságnak (GDH) is neveznek, a bhutáni kormányt vezérlő filozófia, az ehhez kapcsolódó indexet a lakosság kollektív boldogságának és jólétének mérésére használnak.



A GNH abban különbözik a bruttó hazai terméktől (GDP), hogy a kormányzás céljaként a kollektív boldogságot értékeli, a természettel való harmóniát és a hagyományos értékeket hangsúlyozza, ahogyan azt a boldogság 9 területe és a GNH 4 pillére kifejezi. A bhutáni kormány szerint a GNH négy pillére a következő:



- fenntartható és méltányos társadalmi-gazdasági fejlődés;



- környezetvédelem;



- a kultúra megőrzése és előmozdítása; és



- a jó kormányzás/irányítás.



A GNH kilenc területe pedig a pszichológiai jólét, az egészség, az időfelhasználás, az oktatás, a kulturális sokszínűség és ellenálló képesség, a jó kormányzás, a közösségi életerő, az ökológiai sokszínűség és ellenálló képesség, valamint az életszínvonal. Minden egyes terület szubjektív (felmérésen alapuló) és objektív mutatókból áll. A területek súlya egyenlő, de az egyes területeken belüli mutatók súlya eltérő.



A GNH-t a kritikusok ugyanakkor a bhutáni kormány propagandaeszközének nevezik, amelyet arra használ, hogy elterelje a figyelmet az általa elkövetett etnikai tisztogatásról és emberi jogi visszaélésekről. A bhutáni demokratikus kormány 2008-ban kezdte meg működését. Ezt megelőzően a kormány a GNH kulturális megőrzésének nevében tömeges etnikai tisztogatást folytatott a nem buddhista, hindu vallású nepáli népesség körében. Forrás: Wikipédia

A GNH azóta számít Bhután vezérelvének, hogy a korábbi király, Jigme Singye Wangchuck bevezette az 1970-es évek elején. Mivel azonban a fiatalok munkanélküliségi rátája közel 30%-os, és nyolc emberből körülbelül egy szegénységben él, Bhután elérte azt a pontot, ahol a nemzeti boldogságra való törekvésnek meg kell változnia.

A Reuters szerint több ezer fiatal bhutáni munkavállaló hagyta el az országot, hogy külföldön keressen munkalehetőséget. A jelentés szerint a 2023 májusát megelőző 11 hónapban Bhután lakosságának mintegy 1,5%-a költözött például Ausztráliába munka és szakképzés céljából.

Tobgay a CNBC-nek adott interjúban beszélt arról, hogy szükség van a gazdaság felrázásra, ugyanakkor a GNH alapelveit nem kívánják feladni.

Tervei szerint Bhután tovább fogja erősíteni gazdaságát, de fenntartható és méltányos módon, amely egyensúlyban van a GNH négy alap pillérével.

Ezeken a területeken olyan sikereket értünk el, amilyeneket senki sem tudott volna elképzelni.

De azt is jelezte, hogy a múltban alkalmazott elv talán túlságosan egyoldalú volt.

Rendkívül óvatosak, nagyon konzervatívak voltunk, ezért lemaradtunk…Gazdasági szempontból kudarcot vallottunk.

Tobgay azt is elmondta, hogy Bhután a turizmus kapcsán is nagyon óvatos álláspontot képviselt eddig, és most fizetnek meg ezért az óvatosságért.

Bhután turizmusa lassabban áll talpra, mint más ázsiai országoké. Az országba érkező nemzetközi vendégek száma 2023-ban a 2019-es szint harmada volt. Az ország a 2022 szeptemberében történt újranyitás óta háromszor változtatta meg a vitatott "fenntartható fejlődési díjat" - először napi 200 dollárra emelte felnőttenként, majd kétszer csökkentette.

Ma a fenntartható fejlődési díj 100 dollár felnőttenként napi szinten, de Tobgay szerint sok turista hajlandó megfizetni a napi 200 dolláros díjat is.

A World Happiness Report listájában egyébként Bhután nem is szerepel (vélhetően az adatgyűjtés nehézségei miatt), az idei rangsor szerint az alábbi országok a világ legboldogabbjai (Magyarország az 56. helyen szerepel):

1. Finnország

2. Dánia

3. Izland

4. Svédország

5. Izrael

6. Hollandia

7. Norvégia

8. Luxemburg

9. Svájc

10. Ausztrália

11. Új-Zéland

12. Costa Rica

13. Kuvait

14. Ausztria

15. Kanada

16. Belgium

17. Írország

18. Csehország

19. Litvánia

20. Egyesült Királyság

...

56. Magyarország

