Komoly leépítést jelentett be a „Tesla egyik kihívója”

Korábban a Tesla kihívójának is kikiáltott Lucid Group bejelentette, hogy 6%-kal, azaz mintegy 400 fővel csökkenti az Egyesült Államokban foglalkoztatottak számát, ezzel bővítve azon elektromosjármű-gyártók sorát, amelyek az iparág növekedési nehézségei miatt jelentős munkerő-optimalizálásba kezdtek.

Az autógyártók azért kényszerülnek visszavágni a költségeiket, mert a megemelkedett inflációs környezetben visszaesett a fogyasztói igény a jövedelmezőbb elektromosautó-típusok iránt, inkább az olcsóbb hibrid alternatívák felé fordulnak mostanában a vásárlók, írja a Reuters.

A Lucidnál végrehajtott elbocsátások minden szinten érintik az alkalmazottakat, beleértve a vezetői és a középszintű menedzsmentet is - közölte Peter Rawlinson vezérigazgató a dolgozókkal egy e-mailben, de azt mondta, hogy a leépítéseket követően nem fog cskkeni a munkaórák száma a gyártás és a logisztika területein.A vállalatnak tavaly decemberben világszerte összesen mintegy 6500 teljes munkaidős alkalmazottja volt, így

a most bejelentett intézkedés a teljes állomány 6 százalékát teszi ki.

A Lucid összesen mintegy 21-25 millió dolláros költséggel számol a létszámcsökkentéssel kapcsolatban, és arra számít, hogy a tervet 2024 harmadik negyedévének végéig befejezi.

A magasan ragadó infláció mellett azért sem a legfényesebb a korábban a Tesla kihívójaként is emlegetett vállalat jövője, mert a kínai autógyártók olyan erős árversenyt generálnak az elektromos autók piacán, hogy azzal a nyugati gyártók egyre nehezebben tudják tartani a lépést, ezt is árazzák a tőzsdén a befektetők, több EV-gyártó részvényárfolyama új történelmi mélypontra esett a mögöttünk álló hónapokban, többek között a Lucidé is. Javíthatja azonban az amerikai cég kilátásait az USA egyre keményebb fellépése a kínai EV-szektorral szemben - Joe Biden elnök nemrég bejelentette, hogy

A KÍNÁBÓL IMPORTÁLT TERMÉKEK SZÉLES KÖRÉNÉL EMELIK MEG A VÁMOKAT, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEKRE IS MAGASABB KERESKEDELMI TERHEKET VETNEK KI.

Mindenesetre a Lucid árfolyama az elmúlt egy évben 65 százalékot zuhant, ma eddig 3,1 százalékkal került lejjebb az árfolyam.

