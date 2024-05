Úgy tűnik, semmi nem lesz Magyarország legdrágább autópályájából

A tárcavezető elmondta, hogy

a leggyorsabb, legolcsóbb és legjobb út Zalaegerszegről Budapestre Nagykanizsán át vezet.

Lázár ezzel a kijelentéssel valószínűleg arra utalt, hogy a megyeszékhelyet az M7-essel összekötő M76-os autópálya a közeljövőben egészen biztosan nem fog elkészülni, helyette a Zalaegerszeget és Nagykanizsát összekötő 74-es főút négy sávra bővítését fogja előtérbe helyezni a kormány.

Az M76-os mindössze 8,6 kilométeres hossza ellenére is híressé vált, hiszen Lázár is elismerte, hogy 9,2 milliárd forintos kilométerenkénti költsége az ország legdrágább autóútjává tenné (valószínűleg ezért is támogatja a minisztérium az olcsóbb, 74-est érintő beruházást). Az M76-os eddig elkészült szakasza Holládnál csatlakozik rá az M7-esre, és a Balaton délnyugati csücskéig, Fenékpusztáig fut.

