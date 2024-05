A pesti rakpartról beszélt Karácsony Gergely

Portfolio 2024. május 26. 15:40

Idén nyáron megvalósul a pesti alsó rakpart zöldítésének következő lépése: a Margit híd és a Parlament közötti fásított gyalogos sétány kiépítését követően a rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti része is zöldebb lesz, olvasható a közleményben. A BKM Főkert beruházásában 8 db, kétszer iskolázott fa elültetése mellett többek között 365 m2 biodiverz évelőfelületet, párakaput, automata öntözőrendszert és árnyékolókat is telepítenek a rakpartra. Végéhez közeledik a rakpart teljeskörű átépítésének a tervezése is – a következő ciklus 300 milliárd forintos uniós fejlesztési csomagjának része a rakpart teljes átépítése is.