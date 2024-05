Már a június utáni kamatcsökkentésekről beszél az EKB egyik fejese

Az Európai Központi Bank (EKB) az infláció csökkenésével párhuzamosan tervezi a kamatok fokozatos csökkentését, melynek döntései elsősorban az új gazdasági előrejelzéseket bemutató negyedéves üléseken alapulnak - jelentette ki Klaas Knot. A júniusi, szeptemberi és decemberi ülések lesznek kulcsfontosságúak a kamatdöntések szempontjából, miközben a piacok két-három lépésben várják a kamatcsökkentést idén.

"Az Európai Központi Bank (EKB) kamatpolitikájának irányvonalában jelentős változások várhatók, amint az infláció csökkenésének jelei egyre inkább megmutatkoznak" - mondta Klaas Knot, a holland jegybank vezetője és az EKB Kormányzótanácsának befolyásos tagja.

A június 6-án esedékes kamatdöntő ülés már most is nagy figyelmet kap, hiszen ekkor kerül sor az új gazdasági előrejelzések közzétételére is. A várakozások szerint az EKB ekkor csökkent először kamatot.

Knot szerint 2025-re az infláció ismét elérheti a kívánt 2%-os szintet. Hangsúlyozta, hogy a júniusi mellett a szeptemberi és decemberi ülések is kulcsfontosságúak lesznek az EKB számára.

A márciusi előrejelzések alapján még három-négy kamatcsökkentés tűnt indokoltnak idénre, ám Knot óvatosságra int.

A piacok jelenleg körülbelül 60 bázispontos (egy bázispont 0,01%-ot jelent) kamatcsökkentést áraznak be idénre, ami két-három lépésnek felel meg - beleértve egy már teljes mértékben beárazott júniusi lépést is.

Knot szerint ahogy a dezinfláció - vagyis az infláció lassulása - folytatódik és a gazdasági kilátások javulnak, az EKB egyre magabiztosabb lehet abban, hogy az árnövekedés vissza fog térni a célként kitűzött 2%-os szinthez."

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy bár némi mérséklődés tapasztalható volt a béremelkedés terén 2023-hoz képest, ez továbbra is gyors és döcögős maradhat idén.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images