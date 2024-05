Megérkeztek az 1 millió forint feletti fizetések

A toborzás intenzitása mérséklődött a gyártás, termelés területén, viszont mivel az idei évre hatással lesz több ipari beruházás is - különösen az ország keleti régióiban -, így erősödő munkaerő felvétel várható.

Az elmúlt másfél évben tovább lassult a toborzás a gyártási és termelési szektorban, ez a tendencia pedig egybevág az országos helyzettel: a vállalatok visszafogták a munkaerőfelvételt, helyette sokkal inkább a meglévő munkavállalók megtartására fókuszálnak. Ennek ellenére a szektorban dolgozó szakemberek továbbra is keresettek a munkaerőpiacon – derül ki a Profession Services, a Profession.hu toborzással foglalkozó üzletágának gyártási és termelési szektorra vonatkozó elemzéséből.

A toborzás intenzitása mérséklődött a gyártás, termelés területén, viszont mivel az idei évre hatással lesz több ipari beruházás is - különösen az ország keleti régióiban -, így a mostanihoz képest erősödő munkaerő felvétel várható. Az iparág jelentősebb szereplői gyakran az üzemeikhez közel eső oktatási intézményekből toboroznak gyakornokokat. Amellett, hogy ez vonzó lehetőség lehet a pályakezdők számára, a munkaadói oldal is jelentősen profitálhat egy jól működő gyakornoki programból. A környéken lakó kezdő szakemberek ugyanis így jó eséllyel az adott gyárban folytatják a karrierjüket, ezzel a cégek pedig akár hosszú távon is elkötelezett munkavállalókra tehetnek szert.

A kisebb méretű, vidéki gyárak toborzása ennél jellemzően nehezebb, mert távol esnek azoktól a pontoktól, ahol az elérhető szakemberekből nagyobb a merítés, viszont jó hír számukra is, hogy a munkavállalók egyre inkább mobilisak. „Az adataink alapján a szektorban dolgozók egyre kevésbé zárkóznak el a lakóhelyüktől eltérő lokációjú munkalehetőségektől, a munkavállalók nyitottabbak akár az ingázásra vagy relokációra – azaz könnyebben döntenek a munkahely közelébe való költözés mellett. A szektorban azokban a munkakörökben is kisebb arányban jellemző a home office és a távmunkavégzés, ahol annak a feltételei adottak lennének” – fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője.

Változó elvárások, növekvő bérek

Az álláskeresők bérrel és a munkavégzési formákkal kapcsolatos elvárásai is megváltoztak az utóbbi időben: sokkal tudatosabbak és határozottabbak ezek tekintetében. „Ehhez hozzájárult az inflációs nyomás, valamint a harmadik országbeli munkaerő megjelenése, ami a szektor és a szervezeti kultúrák szempontjából egy új kihívást jelent.

Az automatizáció és a mesterséges intelligenciára épülő szoftverek elterjedése szintén jelentősen formálni fogja a jövőben az iparágat.

Már ma is látunk erre eseteket: bizonyos betanított munkákat emberek helyett robotok végeznek, de emellett megjelentek új területek is, amelyek újfajta képességeket igényelnek, így például AI szaktanácsadókra egyre növekvő szükség van az álláspiacon” - magyarázza a szakértő. A legkeresettebb szakmák a gyártás és termelés területén a minőségbiztosítási mérnök, a projektvezető és a gépészmérnök. A cég önéletrajz adatbázisa alapján pedig a legtöbb szakember az összeszerelő operátor, a termelési operátor, valamint a gyártósori operátor munkaterületen érhető el. A minőségbiztosítási mérnökök 700 ezer és 1 millió 150 ezer között keresnek, míg a projektvezetők 700 ezer és 1 millió között. A kiadvány szerint a tapasztalt Automatizálási mérnök fizetése 1,3 millió forint is lehet.

Toborzási élmény és bértranszparencia

„A gyártás, termelés területén dolgozó mérnökök számára fontos az álláskeresésnél továbbá, hogy milyen presztízsű a vállalat, mint márka, milyen a hírneve, valamint, hogy milyen a munkakörnyezet. Emellett kiemelt jelentőségű, hogy munkaadójuk olyan szakmai elveket valljon, amelyeket a mérnökök is tanultak korábban és amelyek napi munkájukat megfelelően támogatják. Ezeken felül elengedhetetlen számukra, hogy a munkavégzéshez szükséges technológia a lehető legkorszerűbb legyen, és a munkahelyváltás során a jelöltek képzésének, fejlődésének támogatása is prioritást élvezzen – mondta Szigeti Nikoletta. „Munkáltatói oldalról pedig fontos, hogy a munkavállalói igények mellett a vezetők tisztában legyenek a szektorra jellemző munkaerőpiaci helyzettel és az egyes területeken jellemző bérekkel, juttatási csomagokkal. Enélkül a tudás nélkül könnyen elveszíthetik a cégek az egyébként ígéretes jelölteket. A béreket pedig javasolt transzparens módon kezelni és kommunikálni, ugyanis ezzel igazoltan több jelentkező várható egy-egy állásra” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 24. Itt a trendforduló: csökken a munkanélküliség Magyarországon

Címlapkép forrása: Getty Images