Nagy hír jött Magyarországnak a németek felől, ami az orosz gázról leválást is segítheti

Németország 2025-től eltörli a gázexport díjat, amely egyre inkább drágította a nyugati irányú gázbeszerzést a kelet-közép-európai országok, így Magyarország számára, és így az orosz vezetékes gáz irányába tolta a térséget – jelentette be a mai brüsszeli energiaügyi tanácsülésre időzítve Sven Giegold német gazdasági és klímaügyi államtitkár.

A Financial Times tudósítása szerint a mai ülésre Ausztria, Szlovákia, Csehország és Magyarország egy olyan anyagot vitt be, amely ismét felrótta a közel két éve meglévő, egyre magasabbra emelt német gázexport díjat, mint amely költségtétel drágítja a nyugati irányú gázbeszerzést és így az oroszok felőli beszerzést hozza előnybe. A cseh energiaügyi minister szerint amióta a németek bevezették ezt a díjat, Csehország 60%-kal növelte az orosz gázbeszerzés volumenét.

Mindez éles fordulatot jelent a német gázexport díj ügyében, hiszen éppen pár hete jelentették be Németországban, hogy a díjat idén július 1-től további 34%-kal 2,5 euró/megawattórára emelik, ami a jelenleg 30 euró körüli nagykereskedelmi tőzsdei gázárhoz képest komoly pluszköltséget jelent. Németország anno a 2022-es rendkívüli gázbetárolás többletköltségeinek fedezése miatt vezette be a sarcot,

A térségi és európai bizottsági panaszok láttán a német államtitkár most azt nyilatkozta a lapnak:

Soha nem állt szándékunkban akadályozni ... a diverzifikációt az orosz gázról. Éppen ellenkezőleg, a főként a német fogyasztók által finanszírozott illetékből származó bevétel hozzájárult a gáztárolók feltöltéséhez és ezáltal az árak stabilizálásához.

Jozef Síkela cseh energiaügyi minister a lapnak rögtön örömét fejezte ki a bejelentéssel kapcsolatban: "Nagyra értékelem a német kormány kinyilvánított döntését, hogy a jövő évtől eltekint a díjról, amely a keleti gázimportnak kedvezett a nyugati szövetségeseink gázának rovására" - mondta.

Leonore Gewessler osztrák éghajlat- és energiaügyi miniszter szintén örömmel nyugtázta, hogy az "intenzív tárgyalások" eredményre vezettek: "A német bejelentés ... fontos hír az energiabiztonságunk és a jó európai együttműködés szempontjából".

A német gázexport díj bevezetésével, többszöri emelésével és a régiós gázellátásra gyakorolt hatásaival több cikkben is foglalkoztunk, az időzítése pedig éppen egybeesik azzal a dátummal, amelytől kezdve elvileg megszűnik az orosz-ukrán tranzitszállítás is, ami így a mi régiónk orosz gázról leválásának is lökést adhat. A német államtitkár indoklása szerint az idén második félévre tervezett emelést már végre kell hajtani Németországban, azon a szabályozáson már nem tudnak változtatni, így tehát csak a jövő év kezdetétől tudják meglépni a díj eltörlését.

Címlapkép forrása: Getty Images