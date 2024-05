Gyilkos szenvedély szedi áldozatait, csak drasztikus lépéssel lehet visszaszorítani a dohányzást?

Haiman Éva 2024. május 31. 09:40

Világszerte 37 millió 13-15 éves gyerek dohányzik napjainkban, miközben a dohányipar továbbra is mindent megtesz azért, hogy egy életre szóló függőséget alakítson ki a fiatalok körében – állítja az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Az idei Dohányzásmentes Világnapon (május 31.) így a WHO kiemelten a fiatalok védelmére fókuszál. Az életkori tilalmak bevezetésével idővel teljesen be lehetne szüntetni a nikotinfogyasztást, azonban a dohányzásmentes generációkra vonatkozó jogszabályokat még egyetlen egy országban sem vezették be, pedig a dohánytermékekkel összefüggő állami adóbevételeket lényegesen meghaladják a dohányzás következményei miatti egészségügyi és egyéb kiadások.