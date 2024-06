Segélykiáltás érkezett a Balatonról (frissítve!)

Csak két helyen lesz nyári orvosi ügyelet a Balatonon, pedig ebben az időszakban turisták tömegei árasztják el a tavat és környékét - írtuk korábban cikkünkben. Cikkünk megjelenése után az Országos Mentőszolgálat reakciót küldött, melyben leszögezik: nem igaz, hogy csak két helyen lesz orvosi ügyelet a Balatonnál.

A Sonline.hu által megkérdezett polgármesterek is megerősítették azt a sajtóértesülést, hogy a szezon idejére sem változik a már november óta érvényben lévő ügyeleti rendszer a Balatonnál.

A lap emlékeztet arra, hogy amíg az önkormányzatok maguk szervezték az ügyeletet – utazó orvosok, többletlétszám állt készenlétben a szezonban arra az esetre, ha az üdülőknek orvoshoz kellett fordulniuk kisebb-nagyobb problémáikkal a nyaralás idején.

November óta az Országos Mentőszolgálat szervezi az ügyeletet, ami hétköznap 16 és 22 óra, hétvégén 8 és 14 óra között fogadja a betegek jelzéseit. A Balaton-parton két településen – Siófokon és Balatonbogláron – van ügyelet, ez a nyári időszakban sem fog megváltozni.

A megkérdezett polgármesterek örülnének annak, ha az ügyeleti idő kibővülne a nyári időszakban Balázs Lajos főorvos, a Török Sándor Egészségügyi Központ vezetője azonban ezzel kapcsolatban nem rendelkezett információval. Holovits Huba balatonföldvári polgármester a lapnak azt nyilatkozta, hogy a városvezetés hajlandó lenne költeni arra, hogy mindenki megkapja a szükséges ellátást a nyári időszakban is. Arról is beszélt, hogy az illetékes államtitkárságot is keresték az ügyben, és felajánlották az infrastrukturális hátteret, a régi ügyelet helyiségeit. Nyitottak arra is, hogy az új megoldást pénzügyileg is támogassa az önkormányzat, azonban ehhez a jogszabályi keretet ehhez kellene igazítani.

Tavaly Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője jelezte: mivel az alapellátás az OMSZ feladata lett, elképzelhető, hogy a nyári időszakban nagyobb kapacitással állnak a betegek rendelkezésére. A portál megkereste az OMSZ-t, azonban nem kapott választ kérdéseire.

Reagált cikkünkre az OMSZ

Cikkünk megjelenése után az Országos Mentőszolgálat helyreigazítást küldött, ami bennünk újabb kérdéseket vetett fel (ezeket cikkünk végén szerepeltetjük - a szerk.)

A helyreigazítást ezúton változtatás nélkül közöljük:

"Nem igaz, hogy csak két helyen lesz orvosi ügyelet a Balatonnál!

A nyári időszakban a balatoni mentőellátást és az ügyeleti ellátást egyaránt megerősítjük. A Balaton környéki ügyeleti ellátás megerősítése során június hónap második felétől Balatonbogláron az ügyelet éjszaka és hétvégén is működni fog, Siófokon és Balatonfüreden pedig megnöveljük a betegellátó kapacitást annak érdekében, hogy a betegek az ügyeleti ellátóhelyen jelentős várakozás nélkül kaphassanak ellátást, továbbá június elsejétől a vegyes ügyeleti ellátóhelyünk mellett hétvégente dedikáltan gyermekügyeleti ellátóhelyet is indítottunk Keszthelyen. A 1830-as telefonszám a teljes ügyeleti időszakban működik, szükség esetén a beteghez ügyeleti kocsit, illetve akár azonnal mentőautót, vagy mentőhelikoptert riasztunk. Az ügyeleti ellátás megerősítésével párhuzamosan a Balaton környéki mentőellátást is megerősítjük, a mentési infrastruktúra (Balatonalmádi, Fonyód, Balatonlelle, Siófok, Balatonfüred, Balatonvilágos, Keszthely), valamint a megerősített szolgálatban lévő bajtársaink is védőhálót jelentenek a nyaralóövezetben alapellátási ügyelethez forduló betegek számára".

Sok kérdés merül fel

Az OMSZ helyreigazítása fényében több új kérdés felmerült bennünk a Balatont érintő ügyeleti rendszerrel kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket elküldtük a mentőszolgálatnak, ahonnan ha érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Ezek a kérdéseink:

Ha minden az OMSZ által küldött tervek közül megvalósul, akkor a Balatont érintő és a Balaton környéki ügyeleti rendszer kapacitása és elérhetősége (idősávban, városok mennyiségében, rendelkezésre álló orvosok számában stb) pontosan hogyan fog viszonyulni a tavaly nyári, illetve a korábbi (ügyeleti rendszer változása előtti) években tapasztalható balatoni ügyeleti rendszer kapacitásához képest?

Azt írják: "június hónap második felétől Balatonbogláron az ügyelet éjszaka és hétvégén is működni fog". Tavaly, illetve a korábbi években (az ügyeleti rendszer változása előtt) ez hogyan volt, kisebb, ugyanilyen vagy nagyobb kapacitás állt akkor rendelkezésre az ügyelet alatt Balatonbogláron?

Továbbá azt írják: "hétvégente dedikáltan gyermekügyeleti ellátóhelyet is indítottunk Keszthelyen". Mi indokolja azt, hogy ez a keszthelyi ellátóhely megerősítés hétköznapokon nem valósul meg? A korábbi években (az ügyeleti rendszer átalakítása előtt) ez a keszthelyi ügyeleti ellátás hogyan működött, kisebb, ugyanilyen mértékű, vagy nagyobb kapacitás állt akkor rendelkezésre az ügyelet alatt Keszthelyen?

A reakció kapcsán pedig egy tisztázó kérdés: "Siófokon és Balatonfüreden pedig megnöveljük a betegellátó kapacitást annak érdekében, hogy a betegek az ügyeleti ellátóhelyen jelentős várakozás nélkül kaphassanak ellátást". Ennek kapcsán az ügyeleti időszakról van szó, az ügyeleti ellátóhely ügyeleti idejében növelik a kapacitást, vagy sem?

A fentiek (a Balatont érintő idén nyári ügyeleti rendszer) értékeléséhez fontos lenne tudni továbbá azt is, hogy pontosan mennyivel több orvos áll majd így rendelkezésre a normál, nem nyári időszakhoz képest?

Ezek az orvosok honnan érkeznek a Balatonhoz, más körzetekből?

Címlapkép: A keszthelyi Szigetfürdő strandja 2024. május 4-én. Forrása: MTI Fotó/Katona Tibor