Becsődölt az egyik könyv nagykereskedő

Végrehajtási eljárás indult az egyik könyves nagykereskedő cég, az Animakönyv Kft. ellen, amely már be is zárta webshopját és három budapesti üzletét, valamint felmondta a partnereivel fennálló bizományosi szerződéseket - írja a Forbes

A 2022-ben még 1,1 milliárd forintos árbevételt hozó vállalkozás 2024. május 21. óta hivatalosan is végrehajtás alatt áll. 2023-as gazdálkodási adatait még nem tette közzé a cég (ezt alapesetben május 31-ig kellett volna megtennie, de a késésben vélhetően az időközben elkezdődött végrehajtás is szerepet játszik.) Az Animakönyv honlapja már nem elérhető, könyvesboltjaik pedig (Budapesten a Széll Kálmán téren és a MOM parkban, illetve a Népszínház utcában) bezártak.

Az Animakönyv Kft. ügyvezetője, Milus Péter a Forbes.hu-nak elmondta, nem most kezdődtek a problémáik, a covid nagyon nem tett jót nekik, nehéz volt a 2020-2021-es évük, és csak halmozta a problémáikat, hogy 2022-ben felmondták addigi raktárukat, ahol 17 évig működtek. Ugyanakkora raktárat már nem találtak, csak nagyon drágán (kisebbet meg az ez esetben várható forgalomcsökkenés miatt nem akartak), így jelentősen megnőttek a költségeik.

Milus Péter a piaci változásokról is beszélt: 2014 és 2019 között több mint tíz boltjukat zárták be. A folyamat a hármas metró felújításával kezdődött, merthogy jellemzően a fővárosi metróaluljárókban volt kiterjedt bolthálózatuk. Az árak emelkedése és az internetes kereskedelem előretörése miatt pedig később már nem is lett volna rentábilis újranyitniuk a régi üzleteket.

