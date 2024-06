Már 15 ezer felett jár a nyertesek száma az új napelemes pályázaton

Ez azt jelenti már biztosra vehető, hogy az eredetileg tervezettnél (15160 nyertes) több családot segít a program a zöldenergia termelésében és tárolásában, mivel nem a maximális 5 milliós, hanem átlagosan 4-4,1 milliós támogatást vesznek igénybe a nyertesek. A tárca úgy kalkulál, hogy emiatt a 75,8 milliárd forintos eredeti keretösszegből több mint 18 ezer családtól vállalhatja át az állam a napelem és energiatároló beszerzési és felszerelési költségeinek kétharmadát.

A tárca emlékeztet rá, hogy a Napenergia Plusz Programban februárban születtek meg az első támogatói döntések, május végén pedig a kifizetések is megindultak. A benyújtott, de mostanáig el nem bírált kérelmekben további közel 10 milliárd forint igény érkezett már be, ezek feldolgozása folyamatosan zajlik. Arra is emlékeztetnek, hogy várhatóan még idén elérhetővé válik a pályázat folytatása, amelyben tíz évnél régebben üzembe helyezett napelemes rendszerek mellé vásárolhatnak támogatással korszerű energiatárolót a háztartások, hogy a bruttó elszámolási rendszer kedvezőtlenebb pénzügyi hatásait ellensúlyozni tudják (a hmke rendszerek tíz év után jogszabály miatt átkerülnek ebbe az elszámolásba).

