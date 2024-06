Óriási lehetőség kapujában a magyar gáztőzsde, kiütheti a bécsit a régiós vezető szerepből

Az ukrajnai gáztranzit leállása az év végén alapjaiban írná át a közép-európai gázkereskedelmet. Az orosz gáz kiesése könnyen alááshatja az osztrák gáztőzsde, sok évtizedes közép-európai hub szerepét. Ez komoly lehetőséget jelent Magyarország és a hazai gáztőzsde számára.

Egy kis bevezetés

A régiós gázkereskedelem átalakulásában rejlő lehetőségekről írt nemrég a Portfolión Jolsvai Zoltán energiapiaci szakértő, ezzel az írással pedig az általa felvetetteket szeretném kiegészíteni, folytatva a diskurzust.

Ausztria kapcsolata az orosz gázzal történelmi távlatokba nyúlik vissza. A sógorok, más nyugat-európai államokhoz hasonlóan, tudatosan merültek el az olcsó szovjet gáz kényelmében a hidegháború kellős közepén. Bécs előbb került összeköttetésbe a "Testvériség" hálózattal, mint az Európai Közösség más vezetékeivel. Ennek és a földrajzi adottságoknak köszönhetően Ausztria az Ukrajnán és (Cseh)Szlovákián keresztül Európába érkező orosz gáz legjelentősebb logisztikai központjává nőtte ki magát.

Erre a rendeltetésre épült a baumgarteni gázelosztó központ, ami a mai napig kulcsfontosságú szerepet játszik az európai gázkereskedelemben. Ez a helyzet immunis maradt a Szovjetunió felbomlására és az elmúlt 20 év válságaira is (tranzit viták, Krím annektálása), de az orosz invázió végleg felülírni látszik a status quo-t.

A Central European Gas Hub (CEGH)

A 2000-es évek során az EU-ban dübörgött az áram –és gázpiacok liberalizációja, aminek fontos részét képezte a szervezett piacok felfutása. A brit NBP és holland TTF mellett Közép-Európában a 2009-ben alapított osztrák CEGH (Central European Gas Hub) emelkedett ki likviditásával. Ezt a kitüntetést pedig lényegében Baumgartennek és a környékbeli infrastruktúrának köszönhette, ami történetesen a legnagyobb orosz gázszállítási útvonal csomópontja volt. A 2011-ben beüzemelt Északi Áramlat az ukrajnai kb. felével rendelkezett (55 milliárd köbméter/év) bő évtizedes pályafutása során.

A bécsi gáztőzsde az OMV és a Wiener Börse leányaként jött létre, de mint az köztudott, az orosz gáz ritkán jár politikai-gazdasági befolyás nélkül, így ebben a történetben is több szál egyenesen a Kreml-be vezetett. Az OMV korábbi vezetője, Rainer Seele 2017-ben úgy fogalmazott Vlagyimir Putyin előtt, hogy vállalata boldog házasságban él Oroszországgal. A sokat mondó kijelentés azon a héten jött, amikor az OMV partnereivel együtt elfogadta az Északi Áramlat II 10 milliárd dolláros finanszírozásának fele részét. De ez csak a jéghegy csúcsa, az OMV ugyanis az osztrák politikai hagyományoknak megfelelően jóval korábban összebútorozott a Gazprommal, ami Putyin elnöki irodájának előszobája.

A Nabucco-sztori

2002-ben több közép-európai és balkáni energiavállalat, köztük az OMV és MOL magas rangú képviselői Bécsben tartózkodtak. Egyik este szórakozásképp elvitték őket az operaházba. A műsor Verdi Nabucco-ja volt. A koncepció, amin dolgoztak, így kapta elnevezését, a társaság ugyanis egy Európát Ázsiával összekötő, több ezer kilométeres gázvezeték tervezésével foglalatoskodott. A gáz főképp azeri forrásból érkezett volna, természetesen Baumgarten végállomással. A Nabucco a 2000-es évek során a forrásdiverzifikációt és piacnyitást mantrázó Európai Bizottság szerelemprojektjévé nőtte ki magát.

Ha az EU Verdi Nabucco-jával rukkolt elő, akkor a Gazprom volt az operaház fantomja. Moszkva halálos fenyegetésként vette a dolgot. Az eredmény vezetékek harca lett, mivel az oroszok saját tervekkel hozakodtak elő (Déli Áramlat) lényegében ugyanazon az útvonalon. Végül egyik projekt sem valósult meg eredeti formájában, de mivel az energia nem vész el, csak átalakul, mindkettő megépült TANAP/TAP és Török Áramlat néven.

Mindez azért fontos, mert amikor 2009-ben megalakult az osztrák gáztőzsde, az állami OMV-nek az volt a szándéka, hogy bevegye a Gazpromot tulajdonostársnak. Méghozzá 50-50 arányban, ami ártatlan gesztusnak nehezen nevezhető. Az egyezség ráadásul a CEGH alapítása előtt megszületett, tehát osztrák oldalon eleve úgy számoltak, hogy a gáztőzsdéjükben hosszútávon meghatározó szerepet fog játszani Oroszország. Ekkor még a Nabucco eksztatikus gondolat volt Európában, és úgy látszott, hogy meg fog valósulni. Tehát azzal, hogy az osztrákok fele részesedést ajánlottak a Gazpromnak saját gáztőzsdéjükben, ami egyébként Baumgarten tulajdonosa is, lényegében a hátsó kapun beengedték az oroszokat a Nabucco-ba.

Nem véletlen tehát, hogy a Bizottság 2011-ben megtorpedózta az elképzelést, a Gazprom így kimaradt a CEGH-ből és a hamvába holt Nabucco-ból is. Nem volt nehéz versenyjogi érvekre hivatkozni. A Gazprom jelentős piaci erővel rendelkező ellátóként a saját áruját szállító infrastruktúrában is tulajdonossá vált volna, ennél jobban pedig nem lehet a harmadik energiacsomagot felrúgni. A Gazprom helyét így 15%-os részesedéssel az orosz gázt Ausztriába szállító Eustream, a szlovák gáz TSO töltötte be.

Az ukrán gáztranzit és a CEGH jövője

Az OMV 2018-ban 22 évre szóló hosszútávú szerződést kötött a Gazprommal. 2019-ben megszületett az újabb 5 évre szóló orosz-ukrán tranzit megállapodás, a CEGH hegemón szerepét pedig semmi nem fenyegette a régióban. Bécsben minden ok megvolt az optimista hangulatra. Aztán jött 2022 és az orosz invázió mindent felborított. Az OMV oroszországi eszközeit államosították, Ukrajnán keresztül éppen csak csörgedezik a gáz. De jövőre teljesen le is állhat, hiszen egyelőre mindkét fél kizárta, hogy egyáltalán leüljön tárgyalni egymással. Emellett az OMV bejelentette, hogy jogi akadályok miatt a szerződött volumenekért sem tud biztosan fizetni a közeljövőben, ami kiütne 6 bcm-et az oroszországi importból.

Ez Ausztriának és az OMV-nek nem jelent egzisztenciális fenyegetést. Alternatív forrásokkal már most is kiválthatnák a 2040-ig futó Gazprom szerződést. Viszont a CEGH-ről elszivárgó likviditást, ami a vezetékes orosz gáznak volt köszönhető, már sokkal nehezebb lesz pótolni. A forrásszűkösségből adódó kockázati prémium is növekedne más tőzsdékkel szemben. Ebből könnyen következhet, hogy a CEGH aranykorának leáldozott.

Magyarország jó helyzetben

Amennyiben az osztrák gáztőzsde valóban megrogyik, az kitörési pontot jelenthet Magyarország és a hazai gáztőzsde (CEEGEX) számára, hogy régiós babérokra törjön. Az Ausztriához hasonló adottságok jelenleg is megvannak. A Török Áramlaton keresztül most itt koncentrálódik a megmaradt vezetékes orosz gáz. Emellett ígéretes az alternatív forrásoldal: az LNG penetrációja egyre növekszik, szomszédunk Románia pedig a legnagyobb EU-n belüli gáztermelővé válik a következő években a fekete-tengeri mezőknek köszönhetően.

Mindezt régiós összeköttetés és új átfogó infrastrukturális beruházások, mint a Vertical Corridor, egészítik ki. Hazánk ráadásul kimagasló tárolói kapacitással, kb. 70 TWh-val (10 TWh= kb. 1 milliárd köbméter), rendelkezik. Ez csak Ausztriában nagyobb 98 TWh-val, de Csehországban 45 TWh, Romániában 39 TWh, Lengyelországban pedig 37 TWh.

A CEEGEX kilátásai

A fogaskerekek mintha már be is lendültek volna, a CEEGEX gőzerővel növeli a likviditását 2024-ben. Tavaly a novemberi 3,34 TWh-ás kereskedett mennyiség jelentette az éves csúcsot, idén márciusban pedig közel a dupláját hozta a tőzsde 6,11 TWh-val. Pedig novemberben a havi középhőmérséklet 5-6 fok környékén mozgott, míg idén márciusban 10 fok körül. 2024 első negyedévében összesítve pedig 16 TWh felett jár a kereskedés, ami a tavalyi teljes éves mennyiség 60%-át súrolja. Ez persze messze van a CEGH impozáns 163 TWh-ás éves kereskedésétől 2023-ban, viszont az látszik, hogy a többi régiós vetélytársat sikerült háttérbe könyökölni. A CEGH mellett egyértelmű másodhegedűsként muzsikálni pedig önmagában is komoly eredmény.

Ha viszont a piacot meghatározó geopolitikai mozgatórugók miatt a likviditás nagyobb része átgravitál a Lajtán túlról, az könnyen átbillentheti a súlypontot a magyar gáztőzsde javára. A kereskedők számának és az áru mennyiségének növekedésével egy öngerjesztő folyamat indul be: a referencia ár hitelesebbé válik, csökken a nagyobb tőzsdékhez viszonyított kockázati prémium, nő a churn rate (likviditási mutató).

Még ha nem is sikerül ily módon jobbról kielőzni a sógorokat, a CEEGEX hatalmas fejlődési ívet járhat be a közeljövőben, amennyiben a geopolitika keltette hullámokat sikerül meglovagolni.

