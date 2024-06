Szabadesésben a hazai lakossági és céges napelemes piac

Felemás képet mutat a magyarországi napelemes szektor, mert miközben a hazai fotovoltaikus kapacitás és termelés nemzetközi összevetésben is kiemelkedő szintre emelkedett, a működési környezet kedvezőtlen változásai miatt a piac szinte minden része visszaesést mutat, a telepítő cégek nagy része pedig a létezésüket fenyegető kihívásokkal küzd.

Ellentmondásos hírek érkeznek a hazai napelemes szektorról mostanában, hiszen míg egy részük rekordnövekedésről és nemzetközi összevetésben is jelentős eredményekről szól, addig mások a vállalkozások csődközeli állapotára mutatnak rá. Ezt a helyzetet értelmezendő szervezett tisztázó háttérbeszélgetést a témában a magyar napelemes szektor meghatározó vállalkozása, a kivitelezőként és oktatócégként is működő A1 Solar Kft. az előző héten.

Bajban a kis és közepes cégek

Jelenleg mintegy 2000 napelem-telepítő cég működik Magyarországon, több mint 10 ezer munkavállalót foglalkoztatva, akiknek nagy többsége a kis-közepes méretkategóriájú cégeknél van alkalmazásban. Ezek a kis- és közepes méretű cégek bajban vannak, amelynek mértékét jelzi, hogy tavaly már napi szinten kerestek meg minket akár milliárdos árbevételű cégek is azzal, hogy elfogytak a megbízásaik, és hogy adjunk nekik munkát, mert szívesen jönnének be alvállalkozni a cégünkhöz - mondta Szenyán Endre, az A1 Solar tulajdonosa. A leépítések mellett a nagyobb napelemes telepítő cégek profilbővítéssel vagy -váltással is igyekeznek úrrá lenni nehézségeiken, például hőszivattyú- és klímaberendezés telepítésébe vagy okosott-kivitelezésbe vágtak, de akad olyan cég is, amely takarítórobotok értékesítésére váltott.

Elmondása szerint a szektor legnagyobb szegmense, a nagy, ipari méretű, kereskedelmi célú napelemparkok területén a tenderek nem nagyon működnek, a cégek önfogyasztásának kiváltását szolgáló 50 kilowattól (kW) néhány 100 kW-ig terjedő méretű napelemes rendszerek területén pedig az A1 saját, nem reprezentatív piackutatásai alapján úgy látja, hogy a napelemtelepítés szempontjából valóban potens cégeknek mintegy fele rendelkezik ilyen naperőművel, míg a másik felük jelentős része pedig valamilyen pályázati támogatásra vár a telepítéshez, vagyis jelenleg a piacnak ezen a részén is alig van élet.

Az utóbbi szegmensben lehetőséget kínálnak a telepítések támogatására az új mezőgazdasági (KAP) pályázatok, amelyekben komolyabb potenciál rejlik, de a kivitelezések leghamarabb 2026-ban valósulhatnak meg. Az elbírálási idő egy egyszerű, 4-5 millió forintos támogatási összegű területfejlesztési pályázat esetében is legkevesebb fél év, az ennél jóval nagyobb támogatási összegű pályázatok esetében pedig várhatóan ennél is hosszabb elbírálással lehet számolni, a napelemes rendszer szintén komoly költséggel járó tervezése és engedélyeztetése pedig reálisan csak a támogatói döntés után indul el.

Ezeknél a pályázatoknál egyébként az ügyfelek számára gyakran nem a napelemen van a hangsúly, sokan csak azért veszik bele pályázati terveikbe, hogy pluszpontot kapjanak és nagyobb eséllyel nyerjenek. Számukra a napelem járulékos történet, és sokan csak akkor jönnek rá az előnyökre, miután megépült saját naperőművük - mondta Varga Csaba, az A1 Solar operatív igazgatója. Szenyán Endre elmondása szerint a társaság tavaly óta kínált ESCO-finanszírozási konstrukciójáról is nehéz átadni a potenciális ügyfeleknek, hogy miért éri meg, pedig az lényegében a nulladik pillanattól költségmegtakarítást tesz lehetővé.

Csak a lakossági napelemes pályázatokban van potenciál

Támogatási lehetőségekből ma Magyarországon meglehetősen kevés van, ezek önmagukban nemhogy 2000 céget, de 20-at sem tartanának el. Mindent figyelembe véve potenciál igazából csak az utolsó két lakossági pályázatban van a cég vezetői szerint. Ezzel együtt, a bruttó elszámolás bevezetése sem volt tökéletesen szerencsés, és miután jelentős hullámzást okozott a piacon, önerős, háztartási méretű napelemes rendszerek telepíttetésére irányuló új szerződések szinte nem születnek, kivéve az újépítésű ingatlanoknál, ahol a használatbavételi engedélyhez szükséges a megújulóenergia-felhasználás biztosítása, de az építőipar, ennek megfelelően az újlakás-átadások és a megújulók terjedése is óriási visszaesésben van.

A szinte minden szempontból külön kategóriát képező nagyméretű napelemparkok piacát nem tekintve, a telepítő cégek 95%-a által elérhető lakossági és vállalati önfogyasztás kiváltására települő napelemes rendszerek piaca jelenleg gyakorlatilag szabadesésben van - mondja Szenyán Endre, aki szerint ugyan lesz majd valamekkora visszapattanás, arra azonban nem számít, hogy a piac képes lesz megközelíteni a csúcsot.

A tavalyi év minden idők legerősebbike volt a magyarországi naperőmű-kapacitás növekedését tekintve, a háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek beépített teljesítőképessége több mint 837 MW-tal, darabszámuk pedig közel 85 ezerrel bővült. (Ugyanakkor a tulajdonos szerint az iparág számos képviselőjének kétségei vannak a hivatalos statisztikában szereplő adatokkal kapcsolatban, és többen úgy vélik, hogy azok jelentősen magasabbak a valóságban lehetségesnél.)

Felgyorsultak a kifizetések, de még mindig nyögik a cégek az előző pályázatot

Az A1 Solar vezetői szerint jelenleg nem nagyon látni, hogy hogy fog talpra állni a piac, különösen, hogy az ágazat a 2021 végén kiírt, 100%-os támogatást ígérő RRF-pályázatot azóta is nyögi a kifizetések elhúzódása miatt. A jóváhagyás időigénye teljesen kiszámíthatatlan, és bár a kifizetések némileg felgyorsultak az utóbbi hetekben, ez sok cégnek már az utolsó utáni pillanatban jött, a társaság pályázathoz fűződő munkáinak például eddig mindössze 8-10%-át fizették ki közel 1 évvel az elszámolási felület megnyitása után.

Belátható, hogy ebből nem lesz sok telepítés, pedig cégek lennének, akik kiviteleznének, anyag most rendelkezésre áll, nincs szállítmányozási probléma, chip- és munkaerőhiány, vagyis az iparág oldalán gyakorlatilag minden más adott lenne - fogalmazott a kintlévőségek kapcsán a tulajdonos, aki szerint a véghatáridők 3 hónappal történt meghosszabbításának ugyanakkor lényegében nincs jelentősége. És mivel a bankok is tisztában vannak az ágazat nehézségeivel, ezért sokkal kevésbé nyújtanak segítséget a kintévőségek finanszírozásához is.

A téma körül szerveződő Facebook-csoportokban számos olyan komment jelenik meg, amelyik arról szól, hogy a pályázati kedvezményezett a kivitelező becsődölése, eltűnése után új kivitelezőt keres, de a határidő szorítása, illetve a hosszadalmas adminisztrációs folyamat, bürokratikus akadályok miatt az erre egyébként alkalmas kivitelező sem feltétlen tudja átvenni és megvalósítani a projektet a véghatáridőig. A kivitelezők igyekeztek kivárni az utolsó pillanatig, de sokan közülük kénytelenek voltak beszüntetni a tevékenységüket, így számos kedvezményezett - ami akár több ezer családot is magába foglalhat - már akkor sem tud új kivitelezőt találni, ha egyébként mindenkiben megvan erre a szándéka.

Most már a nagyobb, tőkeerősebb cégek is leálltak az új ügyfelek fogadásával és a kivitelezésekkel, mert a kifizetések csúszásából adódó jelentős kitettségek mellett nem tudnak többet invesztálni. Egyes telepítő cégek igyekeznek a kedvezményezetten behajtani a kintlévőséget, ami szintén nem segíti a piac gyógyulását és a megújulók terjedését, és egyéb aggályokat is kelt, különös tekintettel arra, hogy a szóban forgó napelemes pályázat kedvezményezettjei az átlagnál alacsonyabb jövedelmű, rászoruló háztartások.

A rendszer működésének problematikusságát jelzi az is, hogy az A1 Solar egy 2021-ben sikeresen pályázott, majd elhalálozott ügyfele napelemes rendszerét a jogszabályban világosan rögzített öröklési rend, valamint a hagyatéki eljárás lezárulása ellenére sem tudja kivitelezni azért, mert a pályázati honlap több mint 2 éve nem fogadja el a módosítást, és a folyamat már a háromhónapos határidő-hosszabbításban tart.

Nyugat-Európában is visszaestek a telepítések, de akadnak különbségek

Bizonyos esetekben pedig az okoz további nehézségeket a kivitelezőnek, hogy a telepítést és kivitelezést követően az ügyfél erőpozícióból megteheti, hogy addig nem írják alá az elszámoláshoz szükséges teljességi nyilatkozatot, amíg a szolgáltató nem veszi át a rendszert. További nehézséget jelent itthon, hogy az alacsony rezsicsökkentett ár sem segíti a telepítések felpörgetését, a hosszabb megtérülés miatt az árkilátások bizonytalanságai mellett sem vágnak bele azok sem, akik megtehetnék. Az iparágnak támogatást jelentene az energiaközösségek nagyrészt a szabályozási környezet hiányosságai miatt hosszú ideje húzódó megjelenése is, és úgy általában az, ha kiszámítható, stabil szabályozási és piaci környezet venné körül.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a gazdasági nehézségekkel összefüggésben az EU nagy részén, illetve Nyugat-Európában is lassult a napelem-telepítés sebessége, például Ausztria sem hozza a vártat. A nehézségek általános jellegét illusztrálja, hogy a kínai napelem-beszállítók hozzáállása is gyökeresen megváltozott az elmúlt időszakban: míg 2 évvel ezelőtt még a telepítő cégeknek kellett hajtaniuk a kínai beszállítókat, addig ma már a közepes cégeket is személyesen keresik fel a gyártók képviselői. A magyarországi tehát nem egyedi probléma, de különbség, hogy míg nálunk a támogatásokkal mesterséges környezetbe helyezték az egész iparágat, addig ez Nyugaton nem feltétlen vagy nem ennyira van így.

"Az emberek talán elfelejtik a szaldó elszámolást" - miben bízik a szakma?

Ami a kilátásokat illeti, most a piac teljes bizodalma abban van, hogy az RRF-es pályázat elmúlt hetekben felgyorsult kifizetési tempója a választások után is fennmarad, és eddig a Napenergia Plusz Program is biztatóan alakul. Az új NPP napelemes pályázati kiírás kivitelezői szempontból sokkal kedvezőbb az előzőhöz képest; minden úgy történik, ahogy előzetesen kommunikálták, és eddig úgy tűnik, hogy nagyon jól előkészített és menedzselt pályázatról van szó.

A kifizetések alakulása ugyanakkor e konstrukció megítélése szempontjából is vízválasztó lesz, és az is látható, hogy részben az előző, RRF-es pályázathoz kapcsolódó kedvezőtlen tapasztalatok miatt van egy fenntartás az NPP-vel szemben is, sokan ezért nem mernek belevágni. Ezt jelzi, hogy az előzetes várakozásokkal szemben a pályázati keret nem merült ki 2-3 hét alatt, hanem hónapok óta nyitva van, és még mindig nem fogyott el teljesen. Ha az RRF-pályázati munkák nem lesznek kifizetve, akkor az az NPP-re is ki fog hatni; ha a kicsiket nem fizetik ki az egyik pályázatból, akkor ők nem fogják tudni a másikat sem megcsinálni. Sok napelemes cég eleve azért sem indult el az NPP-n, mert az RRF-et sem fizették még ki neki, és egyszerűen nem kívánta újabb költségekbe verni magát.

Pozitívum, hogy a hivatalos kommunikáció szerint az NPP-nek lesz 2., 3. és 4. fordulója is, és mindemellett az iparág abban is reménykedik, hogy az építőiparban hamarosan fellendülés kezdődik, és az újépítésű házakhoz a törvényi előírásoknak megfelelően létesülnek majd napelemes rendszerek, akár bruttó elszámolás van, akár más, "az emberek pedig talán elfelejtik kicsit a szaldó elszámolást" - fogalmazott a tulajdonos. A bruttó elszámolással kapcsolatban Szenyán Endre úgy vélte, külföldön vannak jó, itthon is adaptálható modellek, és ez valószínűleg meg is fog történni, mert jelenlegi formájában az elszámolási rendszer nem kellően motiválja a zöldátállás. A tulajdonos szerint az átvételi ár emelésével a bruttó elszámolási rendszer jól tudná pótolni a szaldó elszámolást, és életszerűbb, igazságosabb megoldást jelenthetne.

Az A1 Solar vezetői a sokrétű kihívások ellenére is bizakodóak a jövővel kapcsolatban. Bár jelenleg nehéz idők járnak a lényegében túlélő üzemmódban működő ágazatra, de azért nem írnám le az iparágat - fogalmazott Szenyán Endre.

