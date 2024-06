Két vonat ütközött össze Csehországban, többen életüket vesztették

Három személy sérülése közepesen súlyos, a többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek – közölte a helyszínen újságírókkal Vít Rakusan belügyminiszter.

A súlyos baleset következtében leállt a forgalom a Prágából keletre, Brünn és Ostrava felé vezető kiemelt vasútvonalon.

Martin Kupka közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a baleset okait vizsgálják.

A két mozdonyvezető szerencsésen túlélte az ütközést, csak egyikük sérült meg könnyebben – mondta a miniszter.

A Regiojet társaság gyorsvonata Prágából Szlovákiába tartott, amikor a Pardubice Centrum vasútállomáson összeütközött egy tehervonattal. A gyorsvonaton több mint 300-an utaztak, akiket a helyszínről autóbuszokkal szállítottak biztonságba.

A passenger and freight train collided in Pardubice, Czech RepublicParamedics, firefighters and police are on the scene. According to a representative of the Czech railway administration, there are reports of casualties. pic.twitter.com/KLkdn2xWlY